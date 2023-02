LGV Toulouse-Bordeaux : Matignon rassure sur la tenue du calendrier malgré le rapport du COI

La Première ministre, Élisabeth Borne, reçoit officiellement ce vendredi matin le rapport du COI, le Conseil d'Orientation des Infrastructures composé de 16 personnalités chargé par le gouvernement d'établir des scénarios de long terme sur la politique d'investissement dans les infrastructures de transport. Un avis consultatif mais qui peut avoir de l'influence.

« Le COI a émis trois scénarios. Le premier est un scénario de contrainte budgétaire, le second est focus sur le ferroviaire et le dernier est très intensif en matière d'investissement dans les infrastructures. Nous allons travailler sur le second, qui est aussi le scénario plus écologique », annonce Matignon.

Concrètement, avec ce choix, le gouvernement a l'intention d'investir 100 milliards d'euros dans le développement du réseau ferroviaire d'ici 2040. Sans surprise, si avec ce choix il est beaucoup question des projets de RER métropolitains dans le rapport de 174 pages, une partie de GPSO - à savoir les noeuds ferroviaires - est aussi abordée.

« Le scénario Planification écologique prévoit l'engagement dans les délais prévus par la LOM, dès le premier quinquennat des opérations relevant de l'aménagement du réseau structurant et des nœuds ferroviaires (GPSO - AFSB* et AFNT*) », écrit le COI.

« Qu'une base pour les discussions »

En revanche, le discours est tout autre sur la création de grandes lignes ferroviaires nouvelles, entre Toulouse et Bordeaux, Bordeaux et Dax, voire Montpellier et Béziers, malgré les démarches déjà entreprises par le gouvernement actuel.

« Ce scénario conduit en revanche, pour ne pas mobiliser trop rapidement des enveloppes supérieures à celles prévues par la LOM, comme le demande le mandat au COI, à différer de deux ans environ les lignes nouvelles Bordeaux- Toulouse et Montpellier-Béziers par rapport aux attentes. Les autres phases de ces projets (branche de Dax), et les autres projets (LNPN, LNO BPL,...) seraient étalés dans le temps, en privilégiant d'abord les opérations de désaturations des lignes et nœuds », peut-on lire dans le rapport.

Actuellement, la mise en service de la LGV entre Toulouse et Bordeaux est envisagée pour 2032 par la société de projet. Le COI renvoie donc celle-ci à 2034. D'ailleurs, quelques fuites de ce rapport ont créé un vent d'inquiétude dans les rangs des collectivités locales favorables à ce projet GPSO.

« Concernant GPSO, le calendrier établit par le COI n'est qu'une base pour les discussions futures sur l'ensemble des projets. Mais le gouvernement n'a pas l'intention de revenir sur le calendrier défini avec les collectivités locales », tient à rassurer Matignon.

Avant cette sortie, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la Métropole, avait fait savoir qu'Élisabeth Borne avait rassuré l'édile sur le respect du calendrier il y a quelques jours.

Pour mémoire, le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), englobe la réalisation des lignes à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, ainsi que Bordeaux-Dax, soit 327 kilomètres de lignes nouvelles, pour un montant avoisinant les 14 milliards d'euros. 40% de cette somme doivent être apportés par les collectivités locales, autant par l'État et 20% par l'Europe.

* Aménagements ferroviaires du sud bordelais

* Aménagements ferroviaires du nord toulousain