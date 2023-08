Marwan Lahoud (Tikehau Capital) nommé président de l'Isae-Supaero

Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par un changement aux manettes de l'une des principales écoles d'ingénieurs aéronautiques françaises. Marwan Lahoud a été nommé président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (Isae-Supaero) par décret du président de la République en date du 28 août dernier. Il exerçait déjà ces fonctions par intérim depuis fin juin.

Retour aux sources pour l'ancien élève de l'Isae

Marwan Lahoud succède à Charles Champion qui assurait la présidence de l'école depuis 2017. Après l'ancien directeur du programme A380 au sein d'Airbus, c'est une nouvelle figure emblématique du secteur aéronautique qui prend la tête de l'Isae-Supaero. Marwan Lahoud a notamment été directeur général délégué à la stratégie et au marketing du groupe Airbus jusqu'en février 2017 et a par ailleurs présidé le Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). Il est aujourd'hui en charge de la branche private equity de Tikehau Capital. C'est un retour aux sources pour le dirigeant libanais qui après l'école Polytechnique est sorti diplômé de l'Isae en 1989.

Nouveaux défis pour l'école d'ingénieurs

L'établissement restera piloté par Olivier Lesbre, directeur général de l'Isae-Supaero depuis 2014. Avec la montée de la pression environnementale sur le secteur aérien, l'école a repensé ses programmes en intégrant ces dernières années des chaires avec des grands industriels comme Airbus et Safran autour de ces problématiques.

Dans le domaine spatial, l'Isae-Supaero rejoint aux côtés du Commandement de l'espace et de l'École de l'air et de l'espace la première académie spatiale de défense officiellement créée lors du dernier salon du Bourget.

Même si chaque année, entre 50 et 80% des jeunes diplômés s'orientent vers l'aéronautique et le spatial, l'école assure que ses élèves peuvent être recrutés dans d'autres secteurs et a introduit notamment depuis 2019 un master baptisé Hada (helicopter, aircraft and drone architecture) pour préparer leurs ingénieurs à la conception des futurs aéronefs à l'heure où les frontières entre avions, hélicoptères et drones s'amenuisent.