Législatives : la ministre Faure en très mauvaise posture à Toulouse, les autres points chauds en Occitanie

La 10ème circonscription en Haute-Garonne

Cela risque d'être un véritable désaveu pour celle qui a été maire de Saint-Orens, et vice-présidente de la métropole avant sa nomination au gouvernement. Dominique Faure est en très mauvaise posture pour conserver son siège de député dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, celle qui réunit la commune de Saint-Orens et le Lauragais, autrement dit le sud-est toulousain.

La ministre déléguée aux collectivités territoriales arrive en troisième position, selon un dépouillement partiel de 81% à 22 heures, avec 28,60% des voix. Elle est devancée par Caroline Falgas-Colomina, seconde grâce à 31,61% des suffrages, tandis que le président du Sicoval, intercommunalité du sud-est toulousain, Jacques Oberti arriverait en tête pour le Nouveau Front Populaire et ses 35,53% des voix. Pour mémoire, Dominique Faure avait été élue députée en 2022 pour seulement 200 voix face à une jeune candidate de la Nupes.

La première circonscription dans le Gers

Le rapporteur général du budget sous la précédente législature, Jean-René Cazeneuve (Ensemble) aura fort à faire dans le second tour de ces élections législatives. Le député sortant de la majorité présidentielle est en seconde position, selon un dépouillement effectué à 81% dans la première circonscription du Gers. Jean-René Cazeneuve est devancé par le candidat du Rassemblement National, Jean-Luc Yelma (37,82% contre 30,84%).

Il pourrait, peut-être, sauver son siège grâce au potentiel retrait du candidat Nouveau Front Populaire, Pascal Levieux, troisième avec 25,15% des voix et qualifié donc pour une triangulaire dimanche prochain. Seulement, Jean-Luc Mélenchon, vient d'appeler les candidats de l'alliance des gauches arrivés en troisième position de se retirer si un candidat RN est en tête.

Les trois circonscriptions du Tarn

C'est un département très regardé ces dernières semaines. Tout d'abord, parce que le débat politique entre les candidats des élections législatives anticipées a beaucoup tourné autour du projet très controversé d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Mais aussi, parce que la troisième circonscription est le symbole du divorce des droites, ou de l'union, selon son camp. Le président des Jeunes Républicains, soutien du rapprochement entre Les Républicains et le Rassemblement national, Guilhem Carayon, arrive largement en tête avec 43,5% des voix, face au député sortant de la majorité présidentielle, Jean Terlier, fervent défenseur de l'autoroute A69 et ses 28,53%. Le candidat du Nouveau Front Populaire, Julien Lassalle, arrivé troisième avec plus de 25% des voix, selon un dépouillement réalisé à 99%, devra s'interroger sur l'intérêt d'un maintien au second tour ou non.

Une autre triangulaire indécise se dessine dans la seconde circonscription du Tarn. Si le RN et son candidat arrivent en tête avec 37,94% des voix, reste à savoir ce qu'il va se passer derrière. Sur le papier, dans cette circonscription où le dépouillement est terminé, une triangulaire est actée. La candidate du Nouveau Front Populaire et députée sortante, Karen Erodi, arrive seconde avec près de 32% des voix, bien devant son adversaire de la majorité présidentielle, Pierre Verdier, et ses 21,70% des bulletins. La question de son désistement va donc se poser.

Dans la première circonscription du département, la configuration est presque la même. Si le Rassemblement national est en tête dans ces élections législatives avec près de 40% des suffrages, le candidat de la majorité présidentielle, Philippe Bonnecarrere, prend la seconde place avec 29,52% des voix. Il devance ainsi d'une courte avance la candidate du Nouveau Front Populaire, Margaux Lapeyre (28,37%). Se maintiendra-t-elle ? Les discussions entre les partis vont être essentielles pour les trois circonscriptions du Tarn.