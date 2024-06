Législatives : plusieurs députés sortants menacés à Toulouse après le premier tour

Troisième circonscription

Non loin de Toulouse, la troisième circonscription de Haute-Garonne est aussi disputée qu'aux élections législatives de 2022. Si la députée sortante Agathe Roby, candidate du Nouveau Front Populaire est en tête, elle devance de très peu sa prédécesseur, de la majorité présidentielle, Corinne Vignon (34,58% contre 33,20%). Les deux rivales s'affronteront dans une triangulaire avec la candidate du Rassemblement National, Stéphanie Alarçon, qui a obtenu 21,38% des suffrages.

Cinquième circonscription

Dans le nord toulousain, le député sortant Jean-François Portarrieu (Ensemble) est plus que jamais sur la sellette. Il est arrivé en seconde position avec 29,43% des voix, loin derrière le référent départemental du Rassemblement National, Julien Leonardelli et ses 39,52% des voix. Seulement, la candidate du Nouveau Front Populaire, Sylvie Espagnolle, arrivée troisième avec 27,66% des suffrages, devrait se retirer.

Sixième circonscription

À l'ouest de Toulouse, la députée sortante de la majorité présidentielle est en bien plus mauvaise posture que son homologue de la cinquième. Si elle écoute les consignes de son chef de file, Gabriel Attal, elle devrait même devoir se retirer de la course sans attendre l'issue du second tour de ces élections législatives. Monique Iborra est seulement troisième avec 29,60% des voix, derrière le socialiste Arnaud Simion et ses 34,03%. Entre les deux, s'est intercalée la candidate du Rassemblement National, Nadine Demange, qui a récolté 30,92% des voix. L'issue de cette circonscription est plus que jamais indécise.

Septième circonscription

Bientôt âgé de 28 ans, le jeune attaché parlementaire LR auprès d'Eric Ciotti, Gaëtan Inard est arrivé en tête dans la septième circonscription de Haute-Garonne avec la double-étiquette LR-RN. Avec ses 40,37% des voix exprimées, il devance le député sortant du Nouveau Front Populaire, Christian Bex (LFI) et ses 33,17%. Pour garder son siège, ce dernier devra compter sur le retrait d'une candidate qualifiée pour le second tour de ces élections, la candidate de la majorité présidentielle qui a obtenu 24,81% des voix ce dimanche.

Huitième circonscription

Proche de Carole Delga et élu sur les terres de la présidente de région, le socialiste Joël Aviragnet devra cravacher cette semaine pour conserver aussi son siège de député. Il est arrivé second, avec 36,90 % des voix, derrière Loïc Delchard (RN) et ses 40,90% des suffrages exprimés. Mais avec l'élimination du candidat de la majorité présidentielle (et ses 9.000 voix), le report pourrait lui être favorable au second tour...

