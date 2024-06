Législatives : « Était-ce vraiment le meilleur timing ? », observe une Toulousaine installée aux États-Unis

« La France titube au bord du gouffre » : voilà comment le Washington Post qualifie la crise ouverte dans l'Hexagone depuis le 9 juin. Également conseillère du commerce extérieur de la France (CCE), Ingrid Gonzalez vit aujourd'hui à Miami, en Floride. Selon elle, la presse américaine s'inquiète des effets d'une éventuelle cohabitation au soir du 7 juillet. « Les journaux jugent le moment inopportun alors que l'Europe a la guerre à ses portes et que le dérèglement du climat ne cesse de s'accroître » , témoigne-t-elle. Les journaux américains en profitent, dit-elle encore, pour dresser un portrait peu élogieux de l'Hexagone : « Il y a souvent des commentaires sur l'effondrement des services publics en matière de santé, d'éducation ou de logement ». Certains médias relaient cette crainte d'une possible arrivée des extrêmes à la tête du gouvernement français et donc l'éventualité de ne pas s'ouvrir à un monde international assure la Française, elle-même fille de parents immigrés, un père italien et une mère espagnole, et fière de ses origines.

Un énorme pari

En prise directe avec les milieux de la tech (lire encadré plus bas), Ingrid Gonzalez reconnaît qu'aux États-Unis, l'homme de la rue s'intéresse peu à l'actualité politique française. À un peu plus de quatre mois de la présidentielle américaine, démocrates et républicains sont rarement d'accord, mais pour les deux camps, le président Macron vient de subir une « cuisante défaite » et a « fait un énorme pari », relève par exemple le New York Times. Dans les réseaux internationaux qu'elle fréquente, la Française constate « une peur sur certains programmes qui disent « si vous avez une double nationalité, vous ne pourrez plus avoir de poste à responsabilités ». Et beaucoup de Français ici, comme moi, sont binationaux. C'est quelque chose qui pourrait dissuader les dirigeants français de revenir investir en France ».

Pour le New York Post, classé à droite, « les électeurs ordinaires se concentrent sur des questions que les partis de l'establishment européen ont refusé d'aborder ». Voilà qui rappelle la croisade anti-Biden menée par le Post, comme si les deux campagnes françaises et américaines se faisaient écho. De son côté, la chaîne TV populiste Fox News encense Jordan Bardella, qui « bouleverse la politique française ». « Il est jeune, beau comme une gravure de mode » et, grâce à lui, « le RN s'est éloigné de ses racines d'extrême droite pour devenir un parti plus fréquentable grâce à Marine Le Pen ».

Une marmite prête à exploser

Mais ce qui a surtout surpris les journaux américains, c'est le calendrier choisi par Emmanuel Macron. « Ils se demandent si c'était vraiment le meilleur timing, souligne Ingrid Gonzalez. Avec les JO, pour le rayonnement de la France, nous avons l'opportunité extraordinaire d'organiser un événement prestigieux et fabuleux qui propose de rapprocher les cultures, alors que ces élections pourraient apporter du chaos. » Le magazine de gauche The Nation n'y va pas par quatre chemins : « même avant l'annonce de la dissolution, les Jeux de Paris 2024 étaient une marmite prête à exploser », écrit-il. « Si le pari de Macron échoue et si l'extrême droite accède au pouvoir, elle pourrait utiliser les Jeux de Paris 2024 pour légitimer sa politique ». Ancienne nageuse à haut niveau, Ingrid Gonzalez sera en tout cas, elle, bien présente aux JO de Paris, dans les gradins pour les demi-finales et finales des épreuves de natation pour soutenir les nageurs français.