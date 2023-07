RER métropolitain à Toulouse : « comment allons-nous payer ? » (J.L. Moudenc)

Depuis le début de l'été, le projet d'un RER métropolitain à Toulouse, ou SERM (pour service express régional métropolitain) ne cesse d'occuper le débat public. Des discussions alimentées par les propositions régulières de scénarios pour la mise en service progressive de ce transport ferroviaire par de l'association Rallumons L'Étoile.

« La logique de cette association est intéressante (optimiser l'existant, ndlr). Je souhaite que nous avancions dans ce projet », a notamment déclaré Jean-Luc Moudenc, à l'occasion d'une rencontre avec quelques journalistes lundi 3 juillet. Seul hic ? Le financement, dans un territoire déjà engagé dans de multiples chantiers onéreux autour de la mobilité.

« Comment allons-nous payer ? Nous avons déjà à payer la LGV Toulouse-Bordeaux, la troisième ligne de métro et les surcoûts de cette troisième ligne estimés autour de 540 millions d'euros », clame le maire de Toulouse et président de la Métropole.

Selon des premières études, l'enveloppe minimum d'investissement pour un RER métropolitain à Toulouse serait de 1,6 milliard d'euros, couplée à des coûts de fonctionnement annuels autour de 85 millions d'euros. Dans une interview accordée à Actu Toulouse mardi 4 juillet, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, évoque quant à elle une enveloppe d'investissement de 2,5 milliards d'euros et un coût de fonctionnement de 90 millions d'euros.

« C'est un investissement extrêmement coûteux, que nous devrons payer deux fois en plus (en prenant en compte les coûts de fonctionnement annuels, ndlr) ! Le transport le moins cher c'est le métro et le plus cher c'est le train. Il faut avoir l'honnêteté de le dire », estime Jean-Luc Moudenc.