Aéronautique : Safran mise sur le solaire pour réduire sa facture d'électricité

« Dans l'usine, pour tester nos équipements, nous avons besoin de machines qui consomment beaucoup d'électricité. Certains compresseurs électriques tournent jusqu'à 130.000 tours par minute. C'est important de pouvoir produire nous-même une partie de notre électricité pour être plus autonome sur l'approvisionnement énergétique », lance Sébastien Jaulerry, président de Safran Ventilation Systems.

Une production annuelle de 540 MWh

Cette filiale de la branche Safran Cabin du groupe aéronautique regroupe 350 salariés à Blagnac pour produire les systèmes d'air des avions. Le site industriel a inauguré le 14 juin dernier une centrale solaire de 2.500 m2. Les ombrières photovoltaïques qui équipent le parking de 150 places vont générer 540 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 130 foyers. Cela correspond surtout à 25% des besoins de l'usine. L'installation de panneaux fabriqués en France par l'Alsacien Voltec est financée par le développeur Idex à qui le groupe Safran versera un loyer pendant quinze ans.

« L'opération est positive pour l'entreprise dès la première année puisque le prix de location est inférieur à la consommation d'électricité. Et dans quinze ans, nous n'aurons plus à payer de location et en plus nous bénéficierons de 25 % d'électricité générée par le soleil et donc gratuite », détaille Sébastien Jaulerry.

Le dirigeant y voit aussi un bon moyen « d'amortir les fluctuations du marché de l'électricité » puisque le groupe bénéficie d'un prix garanti sur la durée du bail. Au-delà de l'usine toulousaine, le groupe Safran a décidé, fin 2022, de déployer 17 centrales solaires sur ses sites français via un accord avec les sociétés Reservoir Sun et Idex. Une démarche qui est en train de devenir une obligation légale pour les entreprises depuis la loi Aper de juillet 2023 qui contraint d'ici à 2028 à installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1.500 m2.

Les parkings, un gisement colossal pour le solaire

Pour Idex, le potentiel de production est colossal.

« On parle à l'échelle nationale de 50.000 à 70.000 parkings avec une capacité de 20 gigawatts de solaire, soit la production de douze EPR et deux fois la consommation de la ville de Paris. A l'échelle de l'Occitanie, nous estimons que cela peut représenter deux à trois gigawatts de parkings à équiper, soit la consommation d'électricité des habitants de la ville de Toulouse », évalue Edouard Roblot.

Le directeur bâtiment bas carbone d'Idex appelle tout de même les entreprises à ne pas s'y prendre à la dernière minute pour s'équiper, d'autant que des sanctions importantes sont prévues en cas de non-respect de la loi (jusqu'à 40.000 euros par an).

Deux nouvelles lignes de produits pour l'hybridation des avions

Pour Safran, l'installation de ces centrales solaires va contribuer à son engagement de réduire ses émissions directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d'énergie de ses opérations (scope 2) de moitié d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018. En parallèle, le groupe aéronautique travaille sur la réduction de l'empreinte carbone de ses produits (scope 3). Dans cette optique, à Toulouse le site de Safran Ventilation Systems s'est doté de deux nouvelles lignes de production pour accompagner le passage à l'électrique dans les futurs avions.

« Outre notre coeur de métier historique autour du refroidissement de la cabine et de l'avionique des avions, nous avons développé deux nouvelles lignes de produits. La première est orientée pour la confection de compresseurs électriques. Avec l'arrivée d'avions de plus en plus électriques, les applications qui étaient auparavant en pneumatique ou en hydraulique sont en train de passer à l'électrique. La deuxième ligne de produits s'adresse aux moteurs électriques non propulsifs qui apportent une puissance complémentaire pour accompagner l'hybridation des avions ou des hélicoptères », indique le président de Safran Ventilation Systems.

Face à ces nouveaux défis, le site a connu une croissance de ses effectifs de 15% l'an passé.

