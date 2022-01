CES 2022 : Eyelights dévoile un GPS à réalité augmentée sur pare-brise

Est-ce une petite révolution qui est en train de se jouer dans le secteur automobile, à savoir la fin prochaine du GPS sur le smartphone ou via un équipement dédié ? À l'origine de cette potentielle innovation technologique se trouve la jeune entreprise Eyelights, qui participe pour la seconde fois au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2022.

Lors de cet événement de renommée internationale, et aux retombées médiatiques mondiales, la startup toulousaine doit présenter un pare-brise incluant un GPS à réalité augmentée, installé sur un véhicule Mercedes de classe B qu'il sera possible de conduire. Le fruit d'un partenariat stratégique avec le groupe japonais AGC, le leader mondial du verre automobile.

"C'est un co-développement technologique avec AGC. Nous, nous avons apporté la technologie et sa solution logicielle tandis qu'eux ont industrialisé et travaillé sur l'intégration de celle-ci. C'est désormais une technologie disponible pour tous les constructeurs automobiles, ce n'est plus un prototype", se réjouit Romain Duflot, le fondateur d'Eyelights et le CEO de la startup toulousaine.