Avec ses boutons poussoirs, Déclique améliore la productivité des industriels

Et si un simple bouton poussoir pouvait faire gagner des centaines de milliers d'euros à un industriel ? C'est le pari de l'entrepreneur Arnaud Huvelin avec sa startup Déclique. Installée au sein de l'IoT Valley de Labège (Haute-Garonne), la jeune entreprise toulousaine commercialise un bouton poussoir et connecté à une plateforme pour faire remonter l'information voulue via le réseau bas débit développé par Sigfox.

"Nous faisons des boutons pour compter. Les pièces manquantes, le temps perdu, les pannes machines, les défauts de fabrication, etc... Cela permet de faire de l'amélioration continue, aussi appelée lean manufacturing, car on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas", explique le fondateur de la jeune entreprise née en début d'année 2020.

Avec ses boutons poussoirs aussi grands d'un paquet de mouchoirs, Déclique veut être le lien entre les opérateurs sur les lignes de production et leurs managers voire la directoire du site, en permettant aux premiers d'apporter des mesures aux seconds pour qu'ils prennent des décisions.

Pour faciliter leur adoption, les boutons de Déclique ne nécessitent aucun aménagement particulier ni même l'installation d'un réseau particulier, étant autocollants pour s'appliquer à de multiples surfaces et équipés d'un système électronique relié directement à la solution logicielle associée. "Les managers peuvent voir le nombre de clics sur une fréquence voulue ou le temps écoulé entre deux clics quand il s'agit de connaître la durée d'une panne par exemple", illustre Arnaud Huvelin.

Plus de 500 boutons déjà en service

L'entrepreneur tire son concept d'une expérience vécue sur le terrain aux contacts des industriels. Auparavant, de 2016 à 2019, il était un salarié de l'IoT Valley comme responsable de l'industrialisation.

"Mon rôle était notamment d'identifier des problématiques avec nos entreprises partenaires et par la suite trouver des solutions avec les entrepreneurs accompagnés par l'incubateur et les startups déjà installées. C'est au cours d'une visite chez le sous-traitant aéronautique Liebherr Aerospace que nous avons remarqué ce besoin de quantifier les incidents sur les chaînes de production. J'ai été par la suite nommé chef de ce projet", raconte-t-il.

Une expérimentation menée en 2019 chez Liebherr Aerospace sur trois agents permet alors de quantifier des pertes de productivité chiffrées en centaines de milliers d'euros et des dizaines d'heures de travail perdues. Fort de ces premiers résultats, Arnaud Huvelin décide de quitter ses fonctions au sein de l'IoT Valley afin de créer sa startup dédiée à cette idée.

Deux ans après la création de Déclique, la startup compte aujourd'hui 500 boutons installés dans 60 sites industriels pour 20 clients actifs, à un prix de 50 euros par mois et par bouton, sans engagement. Dans ces clients, la jeune pousse compte Louis Vuitton, Dior, Leclerc, Latécoère ou encore le groupe LDC spécialisé dans l'agroalimentaire, pour ne citer que ces exemples.

"Pour eux, l'utilisation de notre technologie dans une usine à partir de 10 à 20 boutons, leur permet de gagner un à dix millions d'euros de chiffre d'affaires en année N+1, selon les retours que nous avons de nos clients", se félicite Arnaud Huvelin.

Une nouvelle stratégie commerciale

La société, qui s'intéresse particulièrement aux secteurs du tertiaire, de l'agro-alimentaire, de l'industrie pharmaceutique voire chimique, vise les 100 sites industriels équipés fin 2022 et le double 12 mois plus tard.

"Pour accélérer, nous allons maintenant nous appuyer sur un réseau de partenaires revendeurs qui font de la performance industrielle et opérationnelle. Quand nous passons à travers des cabinets de conseil, des consultants, etc, les collaborations se font beaucoup plus facilement", explique l'entrepreneur, qui a un salarié sous sa responsabilité.

Après avoir bouclé une première levée de fonds en 2020 de 250.000 euros, Déclique souhaite réaliser un autre tour de table début 2023 pour financer ce réseau de partenaires commerciaux et boucler au moins deux recrutements.

Avec ses boutons connectés, adaptés pour être au contact de matières inflammables et toxiques et résistants à l'eau, la startup toulousaine espère atteindre la rentabilité fin 2022.