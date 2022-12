Le micro toulousain de la Supercam capte le premier son d'un tourbillon de poussière sur Mars

C'est une grande première mondiale accomplie grâce au savoir-faire toulousain. Le rover Perseverance a enregistré le son d'un tourbillon de poussière sur Mars. Une découverte scientifique permise grâce au microphone conçu par l'Isae-Supaero en collaboration avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le CNRS et le CNES.

L'idée d'écouter Mars n'est pas nouvelle mais avant Perseverance toutes les précédentes tentatives avaient échoué. Dès son arrivée sur la Planète rouge en février 2021, le rover américain était parvenu à capter des premiers sons, le bruit du vent mais aussi du laser utilisé pour étudier les roches martiennes et y détecter d'éventuelles traces de vie passée.

Du son et des images d'un tourbillon de 118 mètres de hauteur

Le nouvel enregistrement capté le 27 septembre dernier et révélé dans une étude parue le 13 décembre dans la revue Nature Communications dévoile le bruit d'un tourbillon de poussière de 25 mètres de large (soit presque 10 fois la taille du rover) et d'au moins 118 mètres de haut passé au-dessus du robot martien. Des images de la rencontre avec le tourbillon de poussière ont également été enregistrées simultanément par la caméra de navigation du rover Persévérance et le phénomène a été observé par plusieurs capteurs de l'instrument Mars Environmental Dynamics Analyzer comme le montre ci-dessous la vidéo publiée mardi par l'Isae-Supaero.

Mieux comprendre le climat martien

« Les tourbillons de poussière sont fréquents à la surface de Mars, notamment au cratère Jezero, site d'atterrissage du rover Persévérance », explique dans Nature la chercheuse de l'Isae-Supaero Naomi Murdoch, auteure principale de l'étude. Ce phénomène jouerait même un rôle clé « dans la variabilité climatique dans le présent et le passé récent de Mars ».

La bande sonore permet d'entendre les impacts de grains de poussière sur le rover. Les chercheurs espèrent grâce à ces données arriver à « quantifier les flux de grains soufflés par le vent sur Mars ».

« Ces mesures permettront de mieux comprendre le soulèvement de la surface et le transport atmosphérique, des informations essentielles pour une simulation précise du cycle de la poussière et la prédiction des tempêtes de poussière dans les modèles climatiques de Mars », affirme dans l'étude Naomi Murdoch.

Cette découverte scientifique pourrait aussi être importante pour les futures missions d'exploration « car les impacts de grains de poussière sont impliqués dans la dégradation du matériel sur la surface de Mars ».

« Cette rencontre fortuite avec un tourbillon de poussière démontre le potentiel des données acoustiques » captées sur Mars, conclut Naomi Murdoch.