Après Mars, un sismomètre français ira sur la Lune en 2025

Pour cette nouvelle édition, organisée cette année encore en bordure de la Méditerranée, à Frontignan, l'objectif est de renouer le lien entre le monde urbain et les territoires, où tout un chacun devient acteur du changement pour un monde meilleur, inclusif, responsable et local. Le mot « Méditerranée » nous renvoie à son origine latine «au milieu des terres» mais aussi à «Méditer» ! Pour cette édition 2022, c’est cet appel subliminal que nous voulons saisir : il y a urgence à méditer, réfléchir, et nous interroger dans ces temps incertains. Faisons que The Village 2022, soit source de bonheur, bienveillance et humanité !

THE VILLAGE 2022, LES 26 ET 27 AOÛT À FRONTIGNAN

AÉROFORUM 9E ÉDITION, VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Au programme de cette nouvelle édition : SOUVERAINETÉ, ATTRACTIVITÉ ET TALENTS L'Aéroforum de La Tribune, le rendez-vous annuel de la filière aéronautique et de la supply-chain, aura pour fil rouge l'attractivité de l'usage et des métiers. Pour la 1ère fois, La Tribune valorisera les métiers en tension en mettant en lumière des salariés, des parcours inspirants. C’est un trio qui sera récompensé lors de la cérémonie : le profil inspirant, le salarié, l’entreprise qui l’emploie et l’organisme de formation qui l’a formé. Trophées de l'Aéroforum : entrepreneurs et salariés de l'aéronautique, candidatez ! Rendez-vous vendredi 16 septembre 2022 à partir de 8h30 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Hall A, et en direct sur latribune.fr.