« Airbus va réaliser un peu plus de 2.000 recrutements en France sur l'année 2022 »

Cassandra est en première au Lycée Airbus. Un parcours scolaire évident pour cette jeune fille passionnée d'aéronautique et issue d'une famille où plusieurs générations travaillent ou ont travaillé dans ce secteur. « Ce qu'on nous apprend en premier, c'est la qualité et la sécurité », explique-t-elle.

Fondé en 1949, le lycée Airbus est implanté au coeur de l'usine Airbus Saint-Éloi à Toulouse, là où sont produits les mâts réacteurs des avions. Ici, les élèves revêtent bleu de travail, chaussures de sécurité et gants. Cassandra montre aussi la pochette accrochée à la taille utilisée pour mettre les déchets et ne pas risquer d'introduire de corps étrangers dans l'avion. L'établissement forme chaque année près de 350 élèves à cinq métiers du secteur aéronautique : opérateur machine-outil, chaudronnier, électricien, opérateur système et mécanicien. À l'issue de leur cursus, 95% des élèves trouvent un CDI chez Airbus. « C'est la voie royale pour intégrer l'entreprise », rappelle Nicolas Coadou, directeur du lycée. Ce qui explique que chaque année les places sont chères. « Il y a entre cinq et huit candidats pour une seule place », précise le directeur.

Airbus relance les embauches

Pour cette rentrée, le lycée Airbus a augmenté ses capacités de 20% de cette rentrée, en accueillant 120 élèves de seconde pour contribuer à son échelle aux besoins grandissants de l'industriel. Airbus envisage ainsi de passer à un rythme de production de 65 A320 NEO par mois début 2024 et des études sont déjà en cours pour tendre vers 75 avions à terme alors même que le rythme de production était descendu de 60 à 40 appareils par mois pendant la crise.

À l'échelle du groupe, la machine à recruter est aussi relancée. Après avoir supprimé 10.000 postes dans le monde à cause de la Covid, l'avionneur européen avait annoncé en janvier un plan de recrutements de 6.000 personnes dans le monde pour le premier semestre 2022 dont 1.500 embauches sur la France. « Nous finirons l'année en France à un peu plus de 2.000 recrutements. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui hautement liée à la reprise de l'activité de nos domaines, ce qui est une bonne nouvelle », a indiqué le DRH d'Airbus Thierry Baril ce vendredi 21 octobre à l'occasion d'un déplacement au Lycée Airbus à Toulouse du ministre du Travail Olivier Dussopt.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt (à droite) en déplacement au lycée Airbus (Crédits : Florine Galéron).

Le membre du gouvernement se dit frappé par « la volonté du groupe de former des élèves à des domaines d'excellence ». « L'intégration dans les locaux industriels du lycée professionnel permet cette excellence », pointe-t-il. Avant d'ajouter : « J'ai aussi vu la volonté de préparer les compétences de demain».

Smartphone intégré au cursus et formation cybersécurité

En plus de 70 ans d'existence, les contenus pédagogiques du lycée Airbus ont en effet beaucoup évolué.

« Le lycée a toujours été assez moderne sur les aspects de digitalisation. Les élèves travaillent déjà avec des lunettes de réalité augmentée HoloLens. Le téléphone est aussi devenu un outil pédagogique. Les élèves réalisent par exemple leur inventaire d'outils avec les téléphones, c'est-à-dire qu'ils ont un flashcode sur leur boîte à outils pour vérifier qu'ils n'ont rien oublié », détaille Nicolas Coadou.

Depuis cette rentrée, le lycée Airbus héberge la première promotion de la licence en cybersécurité lancée par l'industriel. « 21 élèves font partie de cette première promotion. La cybersécurité n'est pas une compétence propre à notre domaine d'activité mais sur laquelle pour recruter il faut véritablement aller se battre pour faire la différence par rapport à d'autres entreprises », remarque Thierry Baril qui n'hésite pas régulièrement à parler de « guerre des talents » pour décrire le marché de l'emploi sur ces métiers en tension. En cas de succès, Airbus réfléchit déjà à étoffer son offre avec deux années supplémentaires pour créer un master cybersécurité et ouvrir certains modules pour former ses propres employés.

S'ouvrir à la sous-traitance

Autre défi RH, parvenir à féminiser les effectifs dans la production aéronautique. Le lycée Airbus compte seulement 23% de filles mais s'est fixé pour objectif de passer à 30% dès la rentrée 2023.

Dernière ambition de l'établissement : s'ouvrir à la sous traitance. Car aujourd'hui, mis à part sur quelques compétences très spécifiques comme la cybersécurité, Airbus recrute sans peine pour combler ses besoins. Ce qui est loin d'être le cas chez les sous-traitants de l'avionneur qui doivent parfois rivaliser d'imagination pour attirer les profils. « C'est difficile de pouvoir le faire car Airbus a beaucoup beaucoup de besoins aujourd'hui mais sur certains métiers comme les chaudronniers nous travaillons déjà avec d'autres entreprises du secteur aéronautique », informe Nicolas Coadou.

