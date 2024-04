Depuis Toulouse, Nénufarm commercialise un aquarium potager économe en eau

Avec près d'un foyer sur dix équipé, la France se place au premier rang européen en nombre d'aquariums. Le fonctionnement de ces derniers engendre toutefois une perte de plus de deux millions de m2 d'eau potable par an, soit la consommation annuelle d'eau d'une ville moyenne de 30.000 habitants. Désireuse d'améliorer le bien-être des poissons tout en répondant au défi environnemental, la startup toulousaine Nénufarm a mis au point un aquarium potager durable et autonome alliant poissons d'ornement et culture d'aromates. Aboutissement de près de trois ans de R&D, la technologie brevetée associe un mode de culture couplé à un système de biofiltration, reproduisant les mécanismes à l'œuvre dans les écosystèmes naturels à l'image des lacs et des rivières.

« Notre aquarium potager repose sur l'aquaponie, un mode de culture qui associe plantes et poissons. C'est un cycle vertueux entre les poissons qui fertilisent et font pousser les végétaux notamment par leurs déjections, et les plantes qui dépolluent l'eau », explique Lucas Tessier, cofondateur de Nénufarm en 2020 aux côtés de Valentin Dominiak.

L'aquarium est donc surmonté d'un petit potager d'intérieur vers lequel un circuit fermé achemine les déchets produits par les poissons. Les plantes s'en nourrissent et filtrent l'eau par la même occasion. Purifiée, l'eau retourne ensuite à l'aquarium. Fini donc le changement d'eau et l'utilisation de filtres jetables. Le système mis au point par la jeune entreprise permet de réduire la consommation d'eau de 90 %, soit près de 600 litres par an. Idem pour la culture de légumes et d'aromates placée au-dessus. « L'entretien de l'aquarium est également diminué puisqu'il n'y a plus de prolifération d'algues qui est favorisée par la pollution de l'eau », ajoute le président de la société. Grâce au traitement de l'eau par oxygénation dû au travail des plantes, la corvée de nettoyage de l'aquarium est évitée.

Les plantes sont alimentées par les déjections animales, à l'inverse ces plantes entretiennent l'eau (Crédits : Nénufarm).

Peu d'intervention après installation

Autonome, la technologie de Nénufarm est équipée d'une lampe qui s'allume le matin et s'éteint le soir pour reproduire les cycles lumineux naturels nécessaires aux poissons et plantes, arrose les végétaux, contrôle la qualité de l'eau, etc. Les recharges de plantes, fabriquées en fibres de coco et avec les graines prédisposées dedans sont fournies avec l'objet. Il suffit de les insérer dans les pots destinés à cet effet et d'observer la pousse après quelques jours seulement et sans intervention. L'association entre végétaux et animaux permet d'obtenir des aromates et poissons en parfaite santé, sans pesticides ni antibiotiques. Ainsi, après achat, l'utilisateur n'a plus qu'à installer ses poissons et brancher l'aquarium, le reste fonctionne seul.

Le Nénufarm a une contenance de 40 litres pour une dimension de 60 cm de long et de 26 cm de haut et de profondeur. « C'est un volume suffisant pour ne pas impacter le bien-être des poissons et s'adapter à un maximum d'espaces sans être encombrant », précise l'ingénieur en systèmes embarqués. Destiné aux particuliers, il est 100 % conçu et fabriqué en Occitanie et est assemblé par la société, dans la Ville rose.

Intégrer les grandes surfaces de jardinerie en 2025

Le produit a été officiellement lancé en décembre dernier via une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule qui a permis de récolter 24.000 euros et d'écouler une centaine de pièces. Le produit est aujourd'hui commercialisé à partir de 389 euros sur le site de la jeune pousse, un tarif dans la fourchette basse pour un élément haut de gamme et tout équipé. Pour l'exercice 2024, année test, Nénufarm a pour objectif de vendre uniquement via le e-commerce 500 aquariums pour un chiffre d'affaires de 600.000 euros. « Nous allons être distribués sur la marketplace de Nature & Découverte et nous sommes en discussions avancées avec d'autres acteurs », révèle-t-il. Dès 2025, la petite entreprise entend intégrer les réseaux de distribution de grandes surfaces de jardinage comme Jardiland ou Botanic.

« Il faudra changer notre modèle de production pour fabriquer plus et plus vite. La volonté de notre projet est d'inclure l'insertion sociale dans le processus de production. Nous sommes en contact avec différents organismes de personnes en situation de handicap ou incarcérées par exemple. Le but est d'augmenter notre volume à une centaine de pièces par mois dès l'année prochaine. Le produit a été pensé pour être assemblé de façon simple en une quinzaine de minutes. »

À terme, Nénufarm veut élargir sa gamme autour de l'aquariophilie, notamment avec un système qui peut transformer un aquarium classique en aquarium potager. En phase commerciale, la société qui ne compte que trois employés devrait créer des postes début 2025. Pour accélérer son développement et augmenter son besoin en fonds de roulement, la startup devrait lever des fonds auprès de business angels aussi en 2025.