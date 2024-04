JO Paris 2024 : un kayak made in Tarn pour des athlètes du monde entier

Le canoë-kayak et ses deux disciplines, le canoë-kayak sprint et le canoë-kayak slalom seront à l'affiche des prochains Jeux olympiques de Paris, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochains. Pour équiper ses athlètes, la Fédération française de canoë-kayak (FFCK) a décidé de faire appel à Rotomod et ZigZag, deux entreprises françaises. Née il y a un quart de siècle à Albi, ZigZag, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de canoës et de kayaks pour le milieu sportif et le loisir.

Après quelques mois de prototypage et d'essais, les deux acteurs ont mis au point Le Paname, un kayak cross compétitif entièrement conçu et fabriqué en France et qui aura la lourde tâche d'aider les sportifs à décrocher des médailles. Testée en conditions réelles, l'embarcation, entièrement recyclable de par sa composition en polyéthylène, a rencontré un vif succès auprès de plusieurs fédérations qui vont elles aussi faire le choix du Paname pour les JO de Paris.

Distribué depuis mai 2023, il a déjà à son actif près de 15 podiums internationaux, dont trois médailles en coupe du monde, et un titre de champion d'Europe. Il a séduit une centaine d'athlètes à travers le monde (Suisse, Italie, Canada, etc). Près de 40 athlètes de 20 nations différentes pourraient ainsi descendre les eaux de Vaires-sur-Marne l'été prochain à bord du kayak made in France.

« Pour les Jeux olympiques, des pays comme l'Australie, le Japon, le Maroc, le Brésil, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande se sont déjà positionnés. Sur Le Paname, nous avons prototypé et fabriqué la forme de l'embarcation et réalisé tous les équipements intérieurs en composite, en carbone, etc », explique Pierre-Alain Clerc, fondateur de ZigZag.

Reconnue pour sa réussite sportive

La petite structure tarnaise a acquis au fil des années un savoir-faire rare dans la fabrication, de façon artisanale, de canoës et kayaks et la réalisation de pièces en composites. Elle s'est aussi forgée une réputation à l'internationale de qualité, de longévité et surtout de réussite. Conçues pour convenir aux demandes et objectifs de chaque sportif, les embarcations de ZigZag disposent d'un palmarès vertigineux. De 2000 à 2012 les athlètes équipés par l'entreprise ont été auréolés de 8 médailles olympiques, 17 médailles en championnats du monde et 12 médailles en championnats d'Europe. Entre 2012 et 2023, ce sont : une médaille olympique d'or, cinq médailles en championnats du monde et 5 médailles en championnats d'Europe qui seront décrochées.

« Après toutes ces années de travail, je sais que lorsque je modifie un bateau à un certain endroit cela va avoir tel ou tel effet en compétition. Mon travail est de fournir le meilleur des matériels. Les résultats positifs parlent pour nous et attirent les clubs et les fédérations », constate l'artisan.

Entre le slalom et le cross, la compétition représente à l'heure actuelle 29 % de l'activité de la société. Chaque année, Pierre-Alain Clerc réalise seul une cinquantaine de kayaks et participe à la fabrication d'une centaine de Paname. Il lui faut en moyenne une dizaine de jours pour produire un bateau complet. ZigZag est aujourd'hui l'une des deux dernières entreprises françaises spécialisées dans le domaine, faute de main d'œuvre et de transmission de savoir. « L'autre société basée à Romans est elle aussi une petite structure. Elle est à la recherche d'un repreneur depuis un moment, sans succès », indique le dirigeant qui n'emploie qu'une seule personne pour l'épauler au quotidien. Le marché se concentre principalement en République Tchèque, en Slovénie et au Portugal où les coûts de production et notamment la main d'œuvre sont bien plus bas.

Un déménagement à Toulouse

Afin de se diversifier et de s'adresser à un public plus large, ZigZiag a développé, au début des années 2010, une activité de revendeur d'équipements et d'accessoires de loisirs comme le kayak de pêche ou de mer ou le stand-up paddle. Les 3.000 références de plusieurs marques différentes sont vendues depuis la boutique installée à Albi et le site de e-commerce créé en 2015. Avec un panier moyen de 252 euros, le site représente actuellement 20 % du chiffre d'affaires.

À l'étroit dans son magasin de 100 m2, la société envisage de déménager dans la Ville rose de façon à « passer un nouveau cap ». Ce déménagement prévu pour fin 2024 au plus tard devrait entraîner la création de deux emplois. « Nous voulons nous adresser à une clientèle plus importante. Albi est une petite ville de 50.000 habitants, là où il y en a 10 fois plus à Toulouse. Nous allons plus que doubler la surface de vente avec 250 m2 de boutique », se projette le chef d'entreprise.

En attendant de trouver l'emplacement idéal, ZigZag affichait une croissance de +122 % pour un chiffre d'affaires dépassant les 500.000 euros en 2023. Cette progression s'explique par le grand succès du Paname ainsi que la présence lors de nombreux événements sportifs et salons.