UpFiner veut séduire le jury de M6 avec son coffre-fort portable et géolocalisable

Ce mercredi en prime-time sur M6, la société toulousaine UpFiner va tenter de convaincre le jury d'investisseurs de l'émission « Qui veut être mon associé ? ». Elle viendra y présenter UpLock, un coffre-fort nomade et connecté pour en finir avec les vols dans les lieux publics.

« Nous avons été contactés par la société de production de l'émission pour participer au programme. Après réflexion, nous avons décidé de répondre favorablement, car cela nous apporte de la visibilité. L'émission est regardée par deux millions de téléspectateurs en moyenne. Nous avons un produit BtoC donc nous ne pouvions pas refuser une opportunité pareille. Nous avons travaillé plusieurs mois sur le projet, étudié les investisseurs, ce qu'ils pouvaient nous apporter s'ils entrent au capital de l'entreprise, etc », raconte Brice Cavelier, cofondateur d'UpFiner.

Sécurisé, léger et facilement transportable dans un sac, l'innovation protège les petits objets du quotidien comme les portefeuilles, smartphones ou les bijoux et dissuade les voleurs grâce à ses systèmes de détection de vol et d'alarme qui avertissent en cas de problème. Petit mais spacieux et dépassant à peine les 500 grammes, l'objet est résistant à l'eau et fonctionne avec des piles classiques. Pour le verrouiller, le déplacer ou l'ouvrir, il suffit d'entrer un code sur le clavier tactile.

La startup souhaite à travers son innovation mettre fin aux vols d'opportunité et discrets encore trop nombreux. Sur les 800.000 vols qui ont lieu chaque année en France, la plupart sont commis dans un espace public et deux fois sur trois l'objet dérobé était à proximité de la victime.

Le seul à intégrer une technologie d'Apple

Pour tenter de persuader Tony Parker, Anthony Bourbon et les autres d'investir dans la boîte avec un pitch et une démonstration de quelques minutes seulement, les deux associés ont des arguments de taille. Unique au monde, le coffre-fort portable est équipé d'un capteur de mouvement et d'une sonnerie de 85 décibels audible à plus de 100 mètres. Si une personne s'en saisit, une alarme retentit et le propriétaire est averti. La seule façon de l'éteindre est de reposer le coffre. Intelligent, il reconnaît l'utilisateur ayant connecté son smartphone. L'alarme se désactive automatiquement lorsqu'il est à proximité et se réactive lorsqu'il s'éloigne.

De plus, cette technologie est entièrement made in France, en Occitanie. L'électronique est réalisée à Castres, le plastique à Montauban et le packaging et l'assemblage dans la Ville rose.

« Nous allons présenter au jury de 'Qui veut être mon associé ?' la dernière version d'UpLock, la Evolution Pro. Nous avons travaillé dessus durant plus d'un an avant de la lancer au CES de Las Vegas en janvier 2024. Nous avons signé un contrat avec Apple qui nous a permis d'intégrer dans notre coffre la technologie de géolocalisation qui est la même que celle utilisée dans leur fameux AirTag. Nous sommes la seule entreprise française à faire cela et à être intégrée dans l'écosystème du géant Américain. Au moment du tournage de « Qui veut être mon associé ? », le projet était confidentiel donc nous n'avons pas pu prononcer le nom d'Apple. Nous leur avons parlé d'une signature avec un géant de la tech américain en espérant qu'ils puissent lire entre les lignes », explique le CEO.

Ainsi, grâce à ce contrat d'exclusivité avec Apple, en cas de perte d'UpLock Evolution Pro, l'utilisateur peut le localiser simplement et gratuitement depuis son iPhone, iPad ou Mac. S'il se cache à proximité, il peut le faire sonner et se laisser guider par le son.

Des stocks prêts

Consciente du coup de pouce commercial que peut lui offrir cette apparition sur le petit écran et cette émission, la jeune pousse s'est préparée à un potentiel succès auprès des téléspectateurs. Son objectif est de réaliser 70.000 euros de chiffre d'affaires à la suite de la diffusion. Le coffre-fort UpLock Evolution Pro est déjà disponible en pré-vente sur le site d'UpFiner à un prix de lancement de 149 euros. Les personnes séduites auront aussi accès à deux autres modèles à prix réduits dont l'un n'intègre pas la géolocalisation et une première version du coffre qui dispose uniquement d'un mode de protection statique.

« Nous avons préparé notre site à encaisser la charge de connexion, nos stocks ainsi que nos distributeurs. Nous vendons un produit physique. Certaines personnes veulent le voir et le toucher avant achat », commente le dirigeant.

Les différentes références sont distribuées dans près de 70 magasins en France. Un succès auprès des clients pourrait, par effet boule de neige, convaincre ou attirer des distributeurs, notamment à l'étranger. « Nous sommes en discussion avec de nombreux partenaires aux USA, en Afrique du Sud, en Chine et en France. Un pic de demandes pourrait les faire signer », précise Brice Cavelier.

Un booster pour l'entreprise

Outre une mise en lumière, UpFiner espère lever 200.000 euros de fonds lors de son passage télévisé. L'opération lui permettrait de constituer une équipe. Trois personnes pourraient être recrutées dans les mois à venir sur les parties commercial, communication/marketing et développement.

« Jusqu'à présent, notre philosophie était de se développer grâce au chiffre d'affaires généré sans levée de fonds. Là, nous allons pouvoir aller beaucoup plus vite. Nous avons d'énormes opportunités aux États-Unis auxquelles nous ne pouvons pas répondre par manque de bras. La levée (avec l'émission Qui veut être mon associé ?) est un booster qui peut nous permettre de faire en six mois ce que nous aurions fait en deux ans. »

En attendant de voir la somme que lui proposera le jury de l'émission, la société spécialisée dans le domaine de la sécurité et des nouvelles technologies a commercialisé près de 1.500 coffres-forts nomades pour un chiffre d'affaires avoisinant les 100.000 euros en 2023. Son but est de passer la barre du million d'euros durant l'exercice 2024 et de se hisser parmi les meilleurs sur le marché de la sécurité et du tracking à terme.