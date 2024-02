Qui veut être mon associé : un an après le buzz sur M6, Floatee lance un T-shirt anti-noyade pour ados et adultes

Un an après son passage remarqué dans l'émission de M6 « Qui veut être mon associé ? », la société toulousaine Floatee a fait son retour dans le programme afin de présenter ses nouveaux produits. Pour rappel, lors de la saison précédente, elle a fait sensation avec son t-shirt anti-noyade pour enfants qui se transforme en gilet de sauvetage en trois secondes une fois immergé dans l'eau, en cas de chute ou de baignade non-surveillée. Après avoir séduit Anthony Bourbon, membre du jury et entrepreneur aguerri qui avait investi la somme de 200.000 euros en échange de 20 % de la société, la jeune pousse avait vu ses ventes exploser à la suite de la diffusion avec près de 1.000 t-shirts écoulés en 24h.

« L'émission a été un véritable tremplin qui nous a permis de faire connaître notre produit à des millions de personnes. Pour une entreprise qui venait de démarrer, la commercialisation a été fulgurante. Trois vies d'enfants ont pu être sauvées l'été dernier, la plus belle des récompenses pour nous », raconte Philippe Rouvier qui a cofondé Floatee en décembre 2021 avec Thibaut Choulet.

Après une année 2023 à succès avec plus de 7.000 dispositifs anti-noyade commercialisés, une médaille d'or au concours Lépine et plusieurs vies sauvées, Floatee revient avec quatre produits à destination des adolescents et des adultes. Avec environ 800 noyades par an, ces catégories de population sont elles aussi durement touchées. Les causes de ces noyades sont multiples : malaise, épuisement, crampe, force des courants, etc.

À déclenchement manuel ou automatique

Ainsi, la startup a mis au point un t-shirt et un gilet à manches longues à déclenchement manuel, via une tirette, pour accompagner l'utilisateur en cas de difficulté dans l'eau (fatigue, crampe, courant, etc). Adaptés aux sportifs adeptes des activités aquatiques, ces dispositifs sécurisent l'utilisateur sur le dos et le remontent à la surface de l'eau, en moins de cinq secondes. Floatee a également lancé un tee-shirt et un gilet à déclenchement automatique pour ceux ne sachant pas nager ou peu autonomes dans l'eau. Comme le tee-shirt anti-noyade pour enfants, le système se gonfle automatiquement en cas d'entrée dans l'eau involontaire. Protégées par un brevet, les différentes innovations sont uniques au monde.

« Notre objectif est de protéger un maximum de personnes, toujours plus vite ! La noyade est une vraie problématique de santé publique, malheureusement trop souvent oubliée par le grand public. Chez les adultes, il y a différentes catégories qui sont touchées par les noyades », explique le CEO.

« Nous avons eu beaucoup de demandes de la part de parents de personnes en situation de handicap. Surtout ceux souffrant du trouble du spectre autistique, qui peuvent rencontrer des difficultés pour apprendre à nager et qui sont très attirés par l'eau », ajoute Philippine Castell, responsable développement produits de Floatee.

Un nouveau coup de pouce de M6

Qu'il soit à déclenchement manuel ou automatique, à manches longues ou courtes, le vêtement anti-noyade existe en cinq tailles du XS au XXL et trois coloris, bleu, rouge, noir. Unisexe, anti-uv et capable de résister à une charge de plus de 200 kilos, il s'adapte toutes les morphologies. Entièrement made in France, et assemblés dans la Ville rose, les différents produits sont disponibles à la vente sur le site de Floatee à un prix de lancement de 169 euros au lieu de 199.

(Crédits : Floatee).

La présentation de ces nouveaux dispositifs a été faite lors de l'émission « Qui veut être mon associé ? » diffusée le 24 janvier dernier. Une aubaine pour la jeune pousse puisque chaque mercredi dès 21h, cette dernière réunit en moyenne 2 millions de téléspectateurs. « M6 a suivi le développement de notre entreprise et a vu que nous faisions partie de celles qui ont été les plus performantes, ont eu le plus de visibilité et d'impact dans la société, ils nous ont donc redonné la parole dans l'émission », précise le chef d'entreprise.

La mise en lumière a ainsi permis de comptabiliser près de 500 commandes quelques heures seulement après la diffusion. L'objectif de la boîte est de vendre au moins 5.000 pièces pour adultes en 2024. Elle souhaite également nouer des partenariats avec des acteurs spécialisés dans les activités outdoor et le sport pour distribuer plus largement ses nouveaux articles anti-noyade.

S'installer aux USA dès 2025

Actuellement, l'entreprise distribue son dispositif pour enfant à travers un réseau d'une cinquantaine de magasins à travers la France. Il est par exemple disponible chez les célèbres Parapharmacies Lafayette à Toulouse, le spécialiste du secteur de l'enfant et de la puériculture Orchestra, des piscinistes ou encore des assureurs comme La Maif.

« D'ici mai 2025, nous serons plus de 100 magasins. Nous venons de conclure un accord avec un acteur de la grande distribution. L'idée est que tous les parents d'enfants, de un à six ans, puissent avoir le produit dans un magasin proche qu'ils ont l'habitude de fréquenter. »

L'entreprise qui emploie actuellement neuf personnes souhaite dépasser les deux millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Durant l'exercice 2023, première année de commercialisation, elle a enregistré 800.000 euros de chiffre d'affaires.

Avec l'ambition de s'implanter aux États-Unis, Floatee est sur le point de boucler, au premier semestre 2024, une levée de fonds d'au moins 1,2 million d'euros auprès de différents investisseurs.

« Nous avons beaucoup de demandes de distributeurs américains, mais pour s'adresser à ce marché, il faut recertifier les produits. La certification européenne dont nous disposons ne suffit pas. C'est un processus assez long et complexe. Il va sans doute falloir embaucher une personne sur place et faire des modifications sur le produit de base pour qu'il corresponde d'où le besoin de fonds », éclaire Philippe Rouvier. L'objectif de Floatee est de poser un pied aux USA et de démarrer la commercialisation dès l'été 2025.