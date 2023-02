Les Toulousaines de Si Si La Paillette brillent après leur passage sur M6

Ce mercredi 8 février, M6 diffusait le dernier épisode de la saison 4 de l'émission « Qui veut être mon associé ? ». Ce soir-là, Lorène et Chloé Pernet, deux sœurs toulousaines présentent Si Si La Paillette, leur marque qui révolutionne la paillette et qui est une alternative aux paillettes classiques en plastique.

Après un speech de présentation réussi des deux jeunes femmes, une grande partie des investisseurs qui composent le jury ont accepté de tester les paillettes. Convaincus, deux d'entre eux, Eric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir, font la même proposition aux porteuses du projet, 100.000 euros contre 7 % des parts de leur société. Au final, les deux hommes finissent par s'associer pour 200.000 euros en échange de 14 % de la startup.

« Au départ, nous avions demandé 5 % pour 100.000 euros. Nous étions si surprises de voir que les investisseurs étaient enthousiastes à l'idée du projet que nous avons fini par vendre un peu moins cher. Eric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir avaient vraiment envie de travailler avec nous. Ils ont beaucoup de savoir-faire, d'expérience, de contacts et de conseils à nous apporter. C'est une super opportunité de partir avec eux », raconte Lorène Pernet, cofondatrice de l'entreprise.

Un mois de chiffre d'affaires en une soirée

Les fonds récoltés serviront à solidifier la trésorerie de leur entreprise et à développer de nouveaux produits, mais elles ont au final obtenu bien plus. Sous le charme de la multitude de produits brillants qui peuvent aussi bien convenir pour le maquillage festif ou quotidien que pour la fabrication de produits cosmétiques en tout genre, le nail art, les loisirs créatifs ou encore la décoration, les téléspectateurs se sont empressés sur la boutique en ligne de Si Si La Paillette pour se les procurer. Ainsi, le soir de la diffusion, la jeune marque, a enregistré en quelques heures l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires. Un record que la société, lancée en avril 2020, a réitéré les jours suivants. En 72 h, près de mille commandes ont été passées partout en France.

« Nous avions échangé avec des personnes qui avaient participé à l'émission, donc nous nous attendions à voir un afflux de commandes et des sollicitations à droite et à gauche, mais de le vivre est toujours différent. Nous avons fait deux mois de chiffre d'affaires en moins d'une semaine. Et cela continue d'augmenter. Nous avons eu 60.000 visites en 24 heures sur notre site ainsi que 3.000 nouveaux abonnés à notre newsletter. À une semaine, nous nous attendons à 1.500, 2.000 commandes sur notre site. Généralement après une première commande pour voir et tester le produit, il est très fréquent que les clients convaincus repassent une commande plus importante dans les jours qui suivent », se réjouit, la jeune cheffe d'entreprise âgée de 29 ans.

En plus de l'explosion de ses ventes, le programme qui a réuni chaque mercredi à 21 heures près de 2 millions de téléspectateurs, a fait gagner un peu plus en notoriété à Si Si La Paillette. En effet, la marque qui avait une communauté de plus de 65 000 abonné·e·s sur ses réseaux sociaux a gagné près de 8.000 followers supplémentaires en moins d'une semaine.

Des centaines de sollicitations de professionnels

La jeune pousse a pu profiter d'une mise en lumière auprès de potentiels nouveaux clients, mais aussi de futurs partenaires et investisseurs. Ainsi, ce passage télévisé devrait permettre à la marque d'agrandir son réseau de distribution déjà composé de près de 500 points de vente partout en France.

« Nous avons reçu des centaines de messages de professionnels qui souhaitent revendre nos produits. Il y a également pas mal de sollicitations de partenariats de la part de belles entreprises et marques qui veulent travailler et mettre des choses en place avec nous. L'émission a des belles retombées. C'est beaucoup d'information et nous n'avons pas encore décidé de ce que nous allons faire. »

L'entreprise qui, avant « Qui veut être mon associé ? », connaissait une belle ascension avec plus de 200.000 pots de paillettes vendus et plus de 20.000 commandes comptabilisées depuis son site web, devrait continuer à briller et poursuivre son progrès. De nouveaux actionnaires prêts à investir dans le projet frappent à la porte de la marque à fort potentiel qui a multiplié son chiffre d'affaires par six entre 2021 et 2022 en passant de 200.000 à près de 1,2 million d'euros.

« Pour l'instant, nous avons déjà un premier plan de financement. Par contre d'ici un à deux ans, ce serait intéressant de réunir une somme plus importante, autour d'un million d'euros par exemple, pour se développer notamment à l'international. Nous gardons leur intérêt en tête pour plus tard. De plus, nous avons été sollicitées par des personnes qui souhaitent exporter nos produits. »

La marque qui exporte ses références vers des pays frontaliers comme la Suisse et la Belgique, souhaite, dans un futur proche, étendre sa présence dans d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne.

Entretenir la marque avec de nouveaux produits

L'opération avec ses deux nouveaux actionnaires étant toujours en cours, les fonds devraient être versés dans les mois à venir. La startup prévoit de compléter ce premier tour de table avec un prêt bancaire de 200.000 euros, soit un total de 400.000 euros. La somme sera principalement destinée à renforcer la trésorerie de la société et à développer de nouveaux produits à base de paillettes et éco-responsables. Si Si La Pailette va lancer, dès le mois d'avril prochain, une gamme de gels pailletés, made in France et de 92 à 97 % d'origine naturelle. La marque française travaille également à l'élaboration d'huiles, de gloss et de vernis à ongles.

« La visibilité va nous permettre d'accélérer. En étant plus visible, nous avons plus de chiffre d'affaires. C'est donc plus facile d'acheter plus de stocks, de prendre des ressources que nous n'aurions pas pu avoir avant comme des logiciels, d'embaucher des postes seniors avec des salaires plus élevés, etc. Nous sommes encore en train de nous rendre compte de tout cela. Nous allons principalement nous focaliser sur la sortie des nouveaux produits afin de continuer à entretenir la marque. Nous allons avoir une super année et nous sommes confiantes pour la suite », précise Lorène Pernet.

Avec une notoriété grandissante sur laquelle elles comptent bien s'appuyer, une activité en forte croissance et de grandes ambitions pour la suite, les sœurs Pernet espèrent atteindre les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

