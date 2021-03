La stratégie d'Airbus pour passer à des vols 100% aux carburants durables

LA TRIBUNE - Airbus vient de lancer une étude sur les émissions en vol d'un avion avec un carburant 100% durable. Après un premier vol le 18 mars, plusieurs mois d'essais sont prévus. Quels en sont les grands objectifs ?

STEVEN LE MOING - Cette campagne de tests a deux grands objectifs. Le premier est de préparer la certification de nos avions afin d'utiliser de manière quotidienne 100% de carburant durable. Nous allons étudier l'impact du carburant sur le moteur et les systèmes carburants gèrent les entrées réservoirs, l'alimentation du moteur et la mesure de la quantité de carburant à bord. L'idée est de savoir s'il est nécessaire de réaliser des modifications de l'avion.

Nous travaillons dans ce projet avec Rolls-Royce dont les moteurs équipent l'A350 sur lequel les tests sont réalisés et le fabricant de carburant durable Neste, qui fournit un carburant à partir d'huile de cuisson usagée. À l'heure actuelle, le mélange maximal certifié est limité à 50% de SAF (sustainable aviation fuel).

Nous voulons aller plus loin et être prêt lorsque l'usage de ce type de carburant sera devenu massif par le secteur de l'aviation. Au préalable, en tant que constructeur, nous devons nous assurer qu'il n'existe pas de frein technique à cet usage. Le deuxième objectif de ce projet est de mesurer en vol les différentes émissions des moteurs grâce au centre de recherche aéronautique allemand DLR qui va fournir l'avion suiveur pour assurer les relevés.

Que sait-on aujourd'hui de l'impact environnemental des carburants durables ?

En substituant une tonne de kérosène par une tonne de SAF, il est possible de réduire de 80% les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Autrement dit en prenant en compte toutes les étapes de fabrication du carburant : de la collecte des huiles usagées ou des déchets municipaux, à leur transport et leur transformation en carburant.

Autant nous avons aujourd'hui une bonne compréhension de l'impact de ces nouveaux carburants sur le cycle de vie du produit, autant il est nécessaire de compléter les connaissances académiques sur les émissions. Lors de la campagne, les émissions de CO (monoxyde d'azote) seront mesurées à la sortie de l'avion et d'autres éléments seront relevés durant le vol : les oxydes d'azote (NOx), la vapeur d'eau, les suies, etc.

Où en est Airbus dans l'usage de ces carburants alternatifs ?

Airbus est impliqué depuis plusieurs années sur ce sujet. Des vols commerciaux sur nos avions avec des carburants alternatifs ont été lancés dès 2011. Une campagne avait été menée en 2014 avec Air France et Total sur la navette Toulouse-Paris avec du carburant durable. Nous nous engageons avec les compagnies aériennes pour les encourager à utiliser des SAF et leur montrer que dès aujourd'hui il est possible d'utiliser 50% de ce type de carburant sans modification de l'avion et des opérations de pilotage. Il n'y a pas besoin d'attendre la certification sur le 100% carburant durable pour les utiliser. Depuis 2016, nous proposons aux compagnies au moment de la livraison des avions de partir des chaînes d'assemblage à Toulouse avec du SAF (et depuis 2018 à Mobile et 2020 à partir de Hambourg). En interne, le Beluga est alimenté depuis 2019 en partie avec du carburant d'aviation durable.

Pourtant aujourd'hui, leur usage reste marginal...

En 2020, la part de carburant d'aviation durable était inférieure à 0,01% du carburant total utilisé. Cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Nous avons une solution techniquement prête pour les avions mais la production n'est pas encore présente à un niveau industriel important. Nous portons avec toute l'industrie le message qu'il faut un soutien fort des autorités pour aider ce marché à démarrer. Il faut de la stabilité en matière de réglementation pour sécuriser les investissements nécessaires. Il faudra construire des usines pour produire ce type de carburant et supporter la demande et atteindre des volumes suffisants pour que les compagnies aériennes les utilisent et à des prix relativement justes. Ce sont de nouvelles voies de production qui demandent des investissements. Aujourd'hui, il reste un surcoût important (entre trois et six fois le prix du kérosène suivant les modes de production utilisés) à assumer par les compagnies aériennes. Or, leur modèle économique est très ajusté donc tout déséquilibre peut être difficile à absorber. Il faut enfin une réponse globale pour éviter toute distorsion de la concurrence.

Le message est très bien passé au niveau de l'Europe car il est inscrit dans le Green Deal le projet Refuel EU Aviation (qui vise à soutenir la production et l'utilisation de carburants d'aviation durables ou SAF (Sustainable Aviation Fuels) au carburant à base de kérosène, ndlr). Nous espérons que cela va drainer des initiatives dans d'autres régions du monde car il ne faut pas oublier que l'aviation est un secteur global. Nous souhaitons que cette prise de conscience fasse tache d'huile sur tous les continents.

Qu'en est-il de la France ?

Début 2020, la France avait annoncé une feuille de route pour l'intégration des carburants d'aviation durable avec notamment un appel à manifestation d'intérêt pour recevoir les productions du SAF sur le sol français dont les dossiers ont été examinés fin 2020. Le gouvernement veut instaurer un taux de 1 % de carburants durables dans les avions dès 2022.

Pour décarboner l'aviation, ce ne sera pas ou l'hydrogène ou les carburants durables, ce sont deux solutions qui se complètent, d'autant les carburants d'aviation durable continueront à être utilisés sur les long-courriers où les solutions disruptives arriveront un peu plus tard. Il faut aussi compter sur l'amélioration des avions et des moteurs, l'optimisation des opérations du trafic aérien et les mesures de marché (tel que CORSIA pour la compensation des émissions). Pour atteindre l'objectif, il n'y aura pas une solution unique.