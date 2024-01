En pleine crise de l'immobilier, InSitu anticipe une forte croissance avec l'essor du bureau flexible

« Avant, nous avions des locaux à Montaudran et beaucoup de collègues prenaient la voiture pour aller au travail. Maintenant, nous pouvons venir en transports en commun ou à vélo », observe Gabrielle, salariée de la société Getfluence. « Peut-être que je vais venir maintenant plus souvent en présentiel », glisse sa collègue Rebecca. Elles font partie des premières à avoir pris possession du nouveau lieu de corpoworking qui vient d'ouvrir ses portes dans le centre-ville de Toulouse.

Implanté au sein de la Cité internationale dans le quartier Saint-Michel, l'espace est exploité par At Home (racheté l'an passé par le groupe InSitu) et s'inscrit dans la démarche d'Action Logement Mon bureau près de chez moi, qui a vocation à offrir aux salariés une alternative au télétravail. Contraction de corporate et coworking, le corpoworking consiste pour les entreprises à réserver des postes de travail pour leurs salariés dans un lieu à quinze minutes de leur domicile.

De grands comptes sur les rangs

Pour l'instant, trois entreprises et une vingtaine de salariés ont pris possession des lieux mais l'espace de 1.500 m2 dispose au total de 174 postes de travail. « Nous sommes en discussions avancées avec un grand groupe de l'aéronautique et Continental. Cette offre évite les déplacements pendulaires en voiture, permet de rompre l'isolement du télétravail et représente également un élément d'attractivité pour recruter et fidéliser les collaborateurs », indique Anne-Sophie Icard, co-dirigeante d'At Home. A la différence des espaces de coworking classiques, les entreprises peuvent réserver des bureaux privatifs, le plus pouvant accueillir une quarantaine de salariés d'une même société en même temps. Pour attirer ces grands comptes, l'espace est en train de se conformer à leurs standards de sécurité.

(Crédits : Rémi Benoit)

Après un premier espace de corpoworking dans l'éco-quartier de la Cartoucherie, Action Logement prévoit d'ouvrir une dizaine de lieux sur ce modèle en Occitanie dans les années à venir, avec notamment des espaces en zone périurbaine et rurale pour redynamiser ces communes.

Forte croissance des bureaux flexibles

Pour sa part, le groupe toulousain InSitu y voit le reflet du fort essor de l'immobilier tertiaire flexible observé ces dernières années. « Sur un marché immobilier tertiaire qui est plutôt difficile, nous sommes positionnés sur le tertiaire flexible qui est en très forte croissance. D'après l'enquête annuelle d'Ubiq, le bureau opéré connaît une progression de 46 % en nombre de m2 entre 2022 et 2023 et une hausse similaire est observée sur le coworking. Nous sommes à l'étroit sur la totalité des 60 000 mètres carrés de nos sites avec plus de 90 % de taux de commercialisation », remarque Stéphane Adnet, directeur général d'InSitu Groupe qui a enregistré une croissance de 20% en 2023 avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.

InSitu projette d'ouvrir un nouvel espace de travail flexible dans l'ouest toulousain pour desservir les salariés de l'industrie aéronautique. Deux grands programmes sont également lancés en France avec un work palace de 5.000 m2, autrement dit un espace de coworking très haut de gamme, qui devrait voir le jour fin 2025 dans le 16e arrondissement de Paris et un autre lieu de coworking de 7.000 m2 pour 2027 à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes).

