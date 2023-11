L'Université de Toulouse ouvre sa nouvelle Cité internationale

« Pour le rayonnement international d'une université, au-delà des résultats des laboratoires de recherche, il est important de disposer d'un lieu emblématique et c'est maintenant le cas pour Toulouse », a salué Michael Toplis, président de l'Université de Toulouse. Depuis le mois de février dernier, la Cité internationale a ouvert ses portes à deux pas du métro Palais de Justice, 15 ans après les premières réflexions sur le projet et trois ans après le début des travaux. « Elle comprend 382 logements de courte et longue durée, un espace de corpoworking, un tiers-lieu étudiant, une salle de conférences de 150 places, un restaurant et un parking de 180 places », détaille Emile Noyer, président de la Cité Jardins, la filiale d'Action Logement chargée de la maîtrise d'ouvrage du projet.

La Cité université accueille des étudiants dans les 263 logements neufs gérés par le Crous. (Crédits : Rémi Benoit)

Lire aussiFuture Cité internationale des chercheurs à Toulouse : de quoi parlons-nous ?

La Cité universitaire accueille depuis plusieurs mois des étudiants dans les 263 logements neufs gérés par le Crous, principalement des T1 d'une vingtaine de m2. « Cela offre une capacité supplémentaire de logement alors qu'il existe une forte tension sur le marché immobilier à Toulouse où l'on dénombre plus de 143.000 étudiants. Au total, le Crous a ouvert plus de 600 nouvelles chambres cette année et dispose dans la ville d'un parc de 11.100 logements », précise Dominique Froment, directrice générale du Crous Toulouse-Occitanie.

Chambre de la résidence hôtelière pour des séjours de courte durée. (Crédits : Rémi Benoit)

Mais la grande nouveauté du lieu est de proposer une résidence hôtelière pour accueillir les étudiants et chercheurs internationaux sur une courte durée, le temps d'une mission scientifique par exemple. Gérée par le réseau Montempô, cette résidence réhabilitée dans l'ancien laboratoire du professeur Paul Sabatier dispose de 119 logements allant du T1 au T4 et pouvant donc accueillir une à six personnes. « Nous avons ouvert le 25 mai dernier et nous avons déjà enregistré plus de 7.000 nuitées », informe Jérôme Daurat, directeur général de Montempô.

La Cité universitaire rend hommage aux illustres chercheurs toulousains. (Crédits : Rémi Benoit)

Au mois de janvier, ce sera au tour de l'espace de corpoworking d'ouvrir ses portes. Géré par AtHome (filiale désormais du groupe Insitu), l'espace disposera de 900 m2 de bureaux privatifs et 650 m2 d'espaces communs avec au total 174 postes de travail. De grands groupes ont déjà manifesté leur intention de réserver des espaces pour permettre à leurs salariés de télétravailler à proximité de leur domicile dans un espace collectif. Et puis en juin 2024, viendra l'inauguration du restaurant baptisé Les Jardins de la Compagnie française. Ouvert 7j/7, il offrira des mets italiens avec une capacité de 120 places en terrasse et 70 en intérieur.

Le lieu dispose d'un tiers-lieux étudiant. (Crédits : Rémi Benoit)

Lire aussiCoworking : comment l'hébergeur de startups At Home est tombé dans l'escarcelle du groupe InSitu

Au total, la Cité internationale aura mobilisé 46 millions d'euros d'investissements dont 17,2 millions apportés par la Banque des Territoires, 22,5 millions d'Action Logement et la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, 2,4 millions de l'Etat via les crédits du plan Campus, 600.000 euros de la Région Occitanie, 600.000 euros du Conseil départemental, 500.000 euros de Toulouse Métropole et 2,3 millions de subventions.