Aéronautique : l'Américain PPG Aerospace met 17 millions de dollars pour créer un site à Toulouse

L'Américain PPG Aerospace, l'un des leaders mondiaux de la peinture aéronautique, vient d'inaugurer un nouveau centre près de Toulouse pour livrer plus rapidement Airbus, Daher et Latécoère. Une centaine d'emplois sont prévus d'ici un an sur le site chargé notamment de réaliser des mélanges de teintes de peinture et de reconditionner les mastics utilisés dans les avions.