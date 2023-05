Toulouse, capitale européenne du NewSpace : une cartographie inédite le confirme

Dans la course au NewSpace, la France fait la course en tête. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Eric Luvisutto, président de SatConseil et Toulouse Space Team, groupement de consultants indépendants spécialisés dans le spatial qui a dévoilé une cartographie inédite à l'occasion du Space Forum organisé le 11 mai dernier par La Tribune.

Cartographie du NewSpace européen réalisée par Toulouse Space Team.

La France, leader du NewSpace européen

« Sur les 220 entreprises répertoriées, on retrouve sans surprise une forte concentration dans les puissances spatiales historiques de l'Europe. La France en est le leader avec 52 sociétés, suivie par le Royaume Uni (42), l'Allemagne (41), l'Italie (29) et l'Espagne (23) », remarque Toulouse Space Team. « L'Espagne qui dispose d'un montant d'investissements un peu plus faible, mais qui assure une belle remontada au niveau des entreprises du NewSpace avec plus d'une vingtaine d'entreprises, presque dix fois plus que les autres petits pays », note Eric Luvisutto.

Le consultant observe aussi l'émergence de champions nationaux dans des pays jusqu'ici moins actifs dans le spatial. C'est le cas par exemple du Bulgare Endurosat qui vient de lever neuf millions d'euros, d'Aerospacelab en Belgique, de Clyde Space en Suède, d'Isis Space aux Pays-Bas, de Nanoavionics en Lituanie, de Gomspace au Danemark, ou encore Astrocast et Cysec en Suisse.

Concentration de startups étrangères à Toulouse

Une grande partie de ces nouveaux acteurs champions européens ont d'ailleurs en plus de leur siège social dans leur pays d'origine une antenne en France et en particulier à Toulouse. En quelques années, l'écosystème spatial de la Ville rose s'est profondément transformé avec l'essor de toute une série d'acteurs du NewSpace comme Anywaves, U-Space, Exotrail ou Prométhée sans compter l'arrivée de startups étrangères comme l'Italien Aiko, le Canadien Connektica ou l'Espagnol Pangea Aerospace.

« Toutes ces entreprises considèrent que la France va leur permettre de développer leur activité. Ce phénomène n'est pas observé ailleurs en Europe. Toulouse est la capitale européenne de l'espace, mais c'est aussi la capitale européenne du NewSpace. Toutes ces startups disent qu'il s'agit plus qu'un bureau commercial pour toucher des subventions, mais qu'il y a derrière une véritable volonté de se développer. C'est déjà le cas de la société américaine Loft Orbital qui a beaucoup évolué et est en passe de devenir une licorne », observe Eric Luvisutto.

La société franco-américaine Loft Orbital a investi depuis le début de l'année ses nouveaux locaux, trois fois plus grands que les précédents, en plein centre-ville de Toulouse. La pépite de NewSpace compte y attirer des talents venus de toute l'Europe pour réussir un passage à l'échelle crucial : Loft Orbital doit lancer plus de vingt satellites, dont deux constellations dans les dix-huit prochains mois.

Pour Éric Luvisutto, cette concentration dans la Ville rose des acteurs du NewSpace peut s'expliquer par plusieurs facteurs. « Il existe un gisement de compétences extraordinaire, évidemment la présence des acteurs du spatial historique et tout le reste de l'écosystème des PME. La qualité de vie joue aussi tout comme l'action très volontariste des collectivités à travers Invest in Toulouse et Ad'occ pour la Région Occitanie », relève-t-il.

L'irruption des fonds privés

La France s'est convertie au NewSpace plus tardivement, probablement freinée par le poids de l'histoire. « La présence de champions mondiaux tels que TAS, Airbus ou Arianegroup, a développé une culture d'excellence et d'exigences qualité de très haut niveau, peu en ligne avec la logique NewSpace », analyse Toulouse Space Team. Mais depuis 2014, le nombre d'entreprises créées a fortement augmenté en lien avec le basculement des priorités du CNES vers le développement de ce segment.

À l'échelle européenne, une augmentation inédite de montants des levées de fonds est à relever. « Nous sommes passés de 100 millions d'euros en 2014 à un milliard en 2022. La nouveauté, c'est que des financeurs privés sont désormais associés aux financements publics », poursuit Eric Luvisutto. Des dispositifs comme le fonds Cassini ou l'EIC accelerator ont créé des effets de levier très forts au cours de ces dernières années.

Vers une consolidation des acteurs des mini-lanceurs

Concernant les activités menées par ces acteurs du NewSpace, l'Europe compte un grand nombre d'équipementiers, de fabricants de satellites, de lanceurs. « Certains domaines sont plutôt nouveaux comme l'opération de constellations, les services en orbite et la surveillance de l'espace », mentionne le consultant. Les Français sont très présents d'ailleurs sur ce segment de la surveillance de l'espace à travers par exemple Share My Space, LookUp Space ou Miratlas. Les champions tricolores s'imposent aussi dans le domaine des mini-lanceurs (Latitude, HyprSpace, Ride, Sirius...). En Europe, ce segment recense une trentaine d'acteurs. De quoi laisser présager une importante consolidation à venir et des opportunités de croissance externe pour ceux qui s'imposeront.

