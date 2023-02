Après un buzz mondial, Skyted va bientôt vendre son masque pour appeler en public sans être entendu

Stéphane Hersen ne s'attendait pas à un tel buzz lors de son passage au CES de Las Vegas, la grand-messe mondiale des nouvelles technologies. « Cela a été un succès mondial puisque nous avons eu plus de 200 articles dans des journaux. Notre masque est même passé sur CNN, repéré par la journaliste star de la TV américaine Jeanne Moos », s'emballe l'entrepreneur.

Une technologie à l'origine développée pour l'aéronautique

Ce Français expatrié pendant plusieurs années à Singapour a eu l'idée de créer un masque permettant de passer des appels en public sans être entendu. Fondée en Asie en 2021, Skyted a été rapatriée depuis plus d'un an à Toulouse. Depuis son installation, la pépite s'est alliée avec l'Onera, le centre français de recherche aérospatiale, pour parvenir à miniaturiser un absorbeur de son conçu à l'origine pour rendre plus silencieux les moteurs d'avions.

« Avant et après un réacteur, vous avez un liner acoustique qui arrête le son au moment où l'air passe. Cette technologie imaginée par l'Onera permet de réduire de 30 décibels le son émis par les réacteurs et devrait équiper la prochaine génération d'avions. Nous avons miniaturisé cette innovation à l'origine pensée pour l'aéronautique afin de l'intégrer dans notre masque », explique Stéphane Hersen.

Testé avec succès dans les chambres anéchoïques de l'Onera, le masque designé par Skyted permet de créer une bulle de silence de 50 cm autour de l'utilisateur. « La voix est absorbée et n'est pas audible par les voisins. Inversement, le bruit extérieur est filtré par le masque. Vous pouvez passer un appel téléphonique même si vous êtes à côté d'un marteau piqueur, votre interlocuteur ne l'entendra pas », détaille-t-il. Le masque imaginé par Skyted sera compatible avec n'importe quel type de téléphone ou d'oreillettes (airpod, casque...).

Sur ce segment, Skyted a pour le moment un seul concurrent : le masque Mutalk développé par la société japonaise Shiftall. La startup toulousaine compte se démarquer grâce un design plus épuré et la possibilité de respirer normalement par le nez malgré le masque.

Avec cette innovation, Skyted entend bouleverser « complètement l'hybridation du travail ». « Si vous êtes à bord d'un vol de 20 heures entre Sydney et Londres, vous pouvez passer trois quatre heure à passer des coups de fil au lieu d'attendre l'atterrissage pour récupérer vos contacts. De la même manière, beaucoup de salariés travaillent dans le train et ont besoin de faire des appels silencieux et confidentiels sans attendre d'arriver à leur bureau. Que vous soyez à votre bureau, dans un train ou un avion, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel appel à n'importe quel moment sans générer de nuisances sonores », met en avant Stéphane Hersen.

Fabricants de téléphone et grands noms de la visio intéressés

D'ailleurs, le masque de Skyted a tapé dans l'oeil de fabricants de téléphones, des principaux acteurs de la visio mais aussi des compagnies aériennes ou encore de la SNCF avec qui la startup aimerait à terme nouer des partenariats. « Tout le monde est gagnant. Les acteurs du transport peuvent maîtriser le niveau sonore de la cabine ou du wagon mais cela permet de laisser l'opportunité à chacun de gérer ses appels et ses visioconférences comme il l'entend. On pourrait imaginer que la SNCF vous dise : si vous voulez passer des appels, vous devez avoir un masque Skyted. Le partenariat pourrait comprendre une commission pour les opérateurs qui poussent à bord de leur mode de transport notre produit», fait valoir le fondateur de Skyted.

La semaine prochaine, la jeune société se rendra au Mobile World Congress de Barcelone pour parfaire son carnet d'adresses dans le secteur de la téléphonie. L'idée a même suscité l'intérêt des militaires. « Actuellement dans les sous marins, en phase d'attaque, il faut absolument faire le silence absolu et cela pose un réel problème », avance-t-il.

Skyted lancera au 1er mai une campagne de pré-ventes via le site Kickstarter durant laquelle le masque sera commercialisé au tarif de 299 dollars et livré en fin d'année 2023. « Le but c'est de vendre plusieurs milliers de masques pour constituer une base de beta-testeurs pour affiner le produit », indique Stéphane Hersen.

Une cabine de simulation à Labège pour les compagnies aériennes

L'entreprise compte ensuite passer à une phase de production à grande échelle en nouant des partenariats industriels avec l'ambition de fabriquer ses masques en France, de préférence en Occitanie. Skyted aimerait réaliser ses masques à partir de plastique recyclé via des chutes de carbone auprès de fournisseurs d'Airbus.

Pour son lancement commercial, la startup pourra bénéficier d'un soutien de poids puisque la jeune société a été sélectionnée par Amazon Launchpad. Le dispositif prévoit un accompagnement marketing des startups et leur réserve des campagnes de communication spéciales et des emplacements privilégiés en page d'accueil Amazon.

Installée pour le moment au B612 à Toulouse, Skyted entend d'ici la fin de l'année s'installer dans la future Data Valley en construction à Labège près des locaux de Sigfox. « Nous aurons à disposons une demie-cabine à l'échelle 1 pour réaliser des simulations de notre produit auprès notamment des compagnies aériennes », fait savoir le dirigeant. La société compte passer de 7 à 20 collaborateurs d'ici la fin de l'année avec des profils dans l'acoustique et l'électronique notamment. Skyted, qui fait partie des six gagnants à Toulouse du concours Tech for Future organisé par La Tribune, est en train de finaliser un premier tour de table de 500.000 euros et prévoit une seconde levée de fonds de plusieurs millions avant la fin de l'année.

