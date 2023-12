Avec son VTT made in France, BC Industries se présente comme le Hermès du vélo

Et si l'avenir du VTT français se jouait aux Portes des Pyrénées, à Ponlat (Haute-Garonne) ? C'est dans une zone d'activité de cette petite commune, que la jeune société BC (Bucefal Cycles) Industries a décidé de poser ses valises, et pas des moindres. Fondée en début d'année 2020, l'entreprise occitane dispose sur place de 2.000 m2 de bâtiments, dont un magasin d'usine.

C'est entre ces murs que l'entreprise fondée au début de l'année 2020 conçoit et assemble deux modèles de sa marque de VTT, assemblés en France, hauts de gamme, à savoir le War Horse et l'Épona. Pour le cadre de ses vélos, BC Industries a notamment opté pour un carbone américain aux normes aéronautiques, fourni par un distributeur français, composé de sept couches de matière.

Lire aussiComment Milc Industry s'apprête à rapatrier en France la production de cadres de vélos

« La résine est française et tous nos outillages, à savoir nos moules pour le carbone et la cire ont été conçus ici. La roue complète est française, à l'exception des rayons qui sont belges. La potence est designée en France et fabriquée en Allemagne, tandis que le guidon est tchèque. Enfin, les disques de freinage sont barcelonais et le système de transmission de freinage est japonais », liste Dominique Luce, le fondateur de l'entreprise et détenteur de la marque Bucefal Cycles.

L'entrepreneur, passionné de vélo et pratiquant depuis 35 ans, a fait le choix de matériaux de haute qualité afin de proposer un vélo qui réponde « aux besoins de cyclistes exigeants ». Par ce choix industriel, BC Industrie, qui propose à la vente ses deux modèles de vélos depuis environ un an, veut devenir une référence de qualité sur le marché du cycle haute de gamme en France et en Europe.

Séduire les sportifs de haut niveau

Sur l'année 2023, l'entreprise toulousaine a ainsi vendu huit VTT haut de gamme (contre un objectif de 20) de sa marque Bucefal, avec un prix d'entrée pour le premier modèle à 8.500 euros ou le modèle supérieur, l'Épona, à 12.500 euros. À titre de comparaison, l'un de ses concurrents, l'Américain Santa Cruz propose des VTT en carbone autour de 7.000 euros.

« Au début, les personnes nous disent que c'est le prix d'une voiture, mais de quelle voiture parlent-ils ? Une vraie bonne voiture, c'est au moins 30.000 euros actuellement. Les personnes ne prennent pas les bonnes comparaisons quand nous annonçons le prix. Actuellement, le rapport qualité-prix proposé aux clients sur le marché du vélo est tout simplement scandaleux », estime Dominique Luce.

Malgré un faible poids, à savoir 15,5 kgs pour le premier modèle et 14 kgs pour le second, les vélos proposés par BC Industries se veulent résistants. « Nos vélos sont capables de supporter jusqu'à 900 Mégapascals, contre 200 pour un vélo en aluminium que nous trouvons dans un magasin d'articles sportifs, ou 700 pour un vélo en acier », souligne l'entrepreneur.

Bucefal Cycles Industries compte vendre entre 50 et 100 vélos au cours de l'année 2024. Pour ce faire, elle mise particulièrement sur les compétitions professionnelles et ses participants pour faire connaître sa marque, en jouant indirectement le rôle d'influenceur.

« Dans le monde du vélo, il n'y a pas beaucoup de façons de faire connaître sa marque de VTT. Nous misons beaucoup sur les adeptes de deux pratiques sportives, l'Enduro VTT et le DH VTT. En 2023, trois de nos vélos ont été acquis par des compétiteurs », commente l'entrepreneur.

Un loupé sur le vélo électrique

La marque occitane ne compte cependant pas vendre des centaines de vélos chaque année, tout d'abord parce qu'elle est consciente de ses prix et surtout parce qu'elle souhaite garder un certain standard de qualité. « Nous sommes comme le Hermès du vélo », s'amuse Dominique Duce.

Pour donner naissance à cette aventure entrepreneuriale et revendiquer un tel statut, ce dernier a investi pas moins de 2,9 millions d'euros dans ses moyens de production, en fonds propres. Pour ce faire, ce passionné de vélo a revendu en 2019 les dernières parts qu'il possédait dans la société LID Technologies, entreprise fondée par ses soins en 2004.

Libéré de cet actif, Dominique Duce avait tout d'abord misé sur la conception d'un VTT électrique haut de gamme. « Cela s'est fait en pleine crise sanitaire, et sur 85 familles de composants, trois étaient en rupture et je n'étais pas prioritaire sur les productions qui sortaient des usines contrairement à des Actia ou Valeo », ne peut que constater l'entrepreneur, qui ne regrette pas d'être finalement passé sur un vélo musculaire. Il a tout de même laissé près d'un million d'euros d'investissement dans cette impasse. « Aujourd'hui, la technologie autour du vélo électrique évolue tellement que je ne compte pas y retourner pour le moment », ajoute-t-il. Effectivement, quelques acteurs, comme le tarnais ARM Engineering se positionne sur le marché, avec notamment une pile à combustible à hydrogène. Pour le moment, BC Industries a fait le choix d'être le distributeur exclusif à Toulouse de la marque de vélos électriques haut de gamme Pivot, à court terme...

Lire aussiLe tarnais ARM Engineering va commercialiser un vélo à hydrogène