Made in France : depuis l'Ariège, Velocidade conçoit de la bagagerie responsable pour vélo

Porter un ou plusieurs sacs en étant à vélo peut déséquilibrer, entraîner une chute et provoquer un mal de dos, à la nuque et une sudation excessive. Lancée en novembre 2020, à Mirepoix (Ariège), Atelier Velocidade désencombre les cyclistes et rend leurs balades plus agréables. La petite marque crée un ensemble de sacoches et bagagerie responsable pour vélo, conçus et fabriqués à la main. Avec l'aspect écologique et la qualité placés au cœur de sa démarche, elle réalise ses modèles en France à partir de matières premières de qualité provenant des quatre coins de l'Hexagone.

« J'avais envie d'arrêter mon précédent métier qui impliquait beaucoup de déplacements en avion, pour des raisons familiale et écologique. Étant un cycliste, j'ai commencé à fabriquer des sacs pour le guidon ou le cadre de mon vélo pour éviter de porter des sacs à dos durant de longues journées. De ces essais et de l'envie de trouver une solution à mon problème est né tout naturellement le projet », retrace Ricardo Viera, fondateur d'Atelier Velocidade.

Ricardo Viera est le fondateur d'Atelier Velocidade (Crédits : Velocidade).

100 % made in France

La jeune marque propose une douzaine de modèles de sacoches, et autres bagages à poser à différents endroits du vélo et qui permettent aux cyclistes de ranger leurs affaires, sans s'encombrer, et de répartir correctement le poids. Sac banane, sacoche de guidon, sacoche de cadre pour glisser des petits objets (gourde, coupe-vent, clés, téléphone...) ou encore un sac de fourche pour transporter une petite tente, un petit matelas ou de quoi manger et s'habiller, les différents modèles sont parfaits pour de longues sorties. L'entreprise artisanale propose également un sac à dos adapté pour l'aventure, mais également le quotidien.

De la conception sur papier des modèles à leur fabrication au sein du petit atelier situé dans un milieu rural, en passant par les matières premières, tout est 100 % made in France : « Il y a eu beaucoup de travail de recherche pour trouver tous les petits accessoires et composants du sac fabriqués en France, que ce soit la toile, la bouclerie, les petites cordes ou les élastiques", admet l'entrepreneur.

Des sacs faits pour durer

Selon le modèle et la taille, les bagages à vélo Velocidade sont commercialisés entre 25 et 290 euros. Ces prix plutôt élevés sont justifiés par une fabrication artisanale et entièrement française, des matières nobles ainsi que la longue durée de vie des produits. En effet, contrairement à certaines marques industrielles, les modèles ont été pensés pour être réparés afin de durer plus longtemps.

« Il est possible de découdre et de démonter un sac pour le réparer en cas de soucis afin d'éviter de le jeter ou qu'il soit inutilisé. Pour l'instant, cela n'est jamais arrivé. Par exemple, j'essaie d'éviter l'utilisation de fermetures éclair, qui peuvent rencontrer des problèmes, pour avoir un produit qui va durer quelques années de plus. C'est dans la philosophie de la marque de ne pas créer du jetable », précise le chef d'entreprise.

Aujourd'hui, la société commercialise ses créations uniquement sur Internet via son site de e-commerce. Ce canal de vente lui permet de toucher un public plus large et d'avoir des clients partout en France et à l'étranger. Approché par des revendeurs, notamment spécialisés dans le vélo, Ricardo Viera n'est pas fermé à l'idée de distribuer les conceptions Velocidade dans des concept stores et autres boutiques partageant les valeurs de sa marque.

Recruter et agrandir dans le futur

Le porteur du projet travaille aujourd'hui seul au développement de la petite structure. Il gère tous les aspects, que ce soit la conception des sacs, leur fabrication à la main, le e-shop ou encore l'envoi des commandes aux clients. Seul, il arrive à fabriquer une cinquantaine de sacs par mois. Depuis le début de l'aventure, il y a deux ans, ce sont près de 600 pièces qui ont été réalisées. Quelques 400 modèles ont été vendus.

À l'avenir, lorsque son activité sera rentable, l'entrepreneur souhaite recruter une personne pour partager les différentes tâches. Celui qui n'a pas de business plan défini et d'objectifs financiers, reverse 1 % de son chiffre d'affaires à des associations de préservation de l'environnement.

« Il va sûrement falloir agrandir l'espace. Je suis à la recherche d'un atelier plus grand. Créer de l'emploi en milieu rural et participer à l'économie locale serait idéal. J'aimerais que la marque puisse grandir dans le sens des valeurs qui sont les siennes, que de plus en plus de personnes soient informées de son existence et qu'elle leur donne envie d'aller explorer dehors, près de chez eux », explique-t-il.

Présent au Salon du Made in France qui se tiendra du 10 au 13 novembre prochain à Paris, l'artisan voit cet événement comme l'occasion de mettre en lumière Velocidade, faire connaître la marque auprès du grand public et de rencontrer des futurs partenaires.

« Il s'agit d'une belle reconnaissance. C'est chouette d'avoir été choisi par la Chambre de métiers et de l'artisanat Occitanie pour représenter l'Ariège. Ce sera une belle expérience qui va me permettre de rencontrer d'autres artisans, des marques et peut-être même de créer des liens et ouvrir des discussions avec des professionnels, notamment des distributeurs qui auront envie de mettre en avant Velocidade dans leur magasin par exemple », se projette-t-il.