Logiciels : le Toulousain Hitech software rejoint le groupe Cosmobilis

37 ans après sa création, Hitech Software franchit une nouvelle étape de son histoire. L'éditeur toulousain vient de rejoindre le giron de Cosmobilis. La PME toulousaine s'est développée sur le marché des logiciels dédiés à la location de véhicules (voiture, moto, vélo, utilitaire, camion...), de matériel et machines pour le BTP, et de gestion de flotte. Elle compte parmi ses clients de grandes enseignes de location, telles que France Cars, DLM et ALD Automotive, ainsi que de nombreuses TPE et PME. Hitech Software gère ses solutions un parc de 300.000 véhicules pour un chiffre d'affaires estimé à trois millions d'euros, à horizon fin 2023, et un effectif d'une vingtaine de salariés.

Accélérer le développement en Europe

La société hitech software est déjà présente aujourd'hui sur les marchés francophones que ce soit en Suisse, au Luxembourg ou en Afrique, qu'en Asie via un bureau local situé à Kuala Lumpur. « Ce rapprochement doit permettre à l'éditeur d'accélérer son développement en Europe et d'offrir de nouvelles solutions à ses clients loueurs », fait savoir l'entreprise.

De son côté, Cosmobilis poursuit sa boulimie d'acquisitions. Après une levée de fonds de 100 millions d'euros en 2021, le groupe parisien a connu une croissance phénoménale avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2022. L'entreprise s'organise désormais autour de trois divisions distinctes : la distribution automobile (véhicules neufs et d'occasion) avec BYmyCAR et Fleetway, la mobilité et les services avec En voiture Simone (permis de conduire en ligne), Marcel (VTC) et Ucar Mobility Group (location toutes durées) et enfin le pôle Tech avec Bee2link.

Des synergies technologiques

Cette dernière société conçoit des applications pour les acteurs de la distribution automobile (estimations de reprise, gestion des stocks). Le groupe a aussi racheté récemment l'entreprise Neuralytics, spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la vente de véhicules et 3Dsoft, une plateforme numérique pour piloter le parcours après-vente. Cosmobolis compte sur ces outils prédictifs pour permettre à Hitech software « de faire évoluer son offre pour proposer un parcours personnalisé, sécurisé et digitalisé de bout en bout ». Les synergies entre ces sociétés doivent ouvrir la voie « à l'émergence de solutions innovantes et à forte valeur ajoutée pour la gestion de la location et le suivi du parc automobile ».

