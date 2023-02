En plein boom, l'éditeur de logiciels Eurécia pense (encore) à déménager

C'est une année 2023 qui s'annonce stratégique pour Eurécia. L'éditeur toulousain de logiciels RH, qui emploie 130 salariés aujourd'hui, s'apprête à recruter 64 profils en CDI dans les douze prochains mois. Un bond en avant significatif de la masse salariale qui doit lui permettre de passer un cap dans son business.

« Nous sommes une PME qui parle aux PME, ce sont nos cibles commerciales. Et pour adresser et grandir dans ce marché, il faut une véritable machine de guerre. Nous avons vu notre chiffre d'affaires augmenter de +30% en 2022 et nous tablons sur la même croissance en 2023. J'aimerais faire plus encore donc notre enjeu est de nous structurer davantage en interne », témoigne auprès de La Tribune Pascal Grémiaux, le fondateur et CEO de la société.