L'aéroport Toulouse-Blagnac devient le premier en France avec une station de recharge électrique ultra-rapide

« Nous sommes en train de rattraper le retard que nous avions avec les autres aéroports français en devenant le premier du pays à s'équiper d'une station de recharge électrique ultra rapide », salue Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Alors que jusqu'à présent, les bornes électriques étaient réduites à la portion congrue (trois bornes sur les 12.000 places de parking de l'aéroport toulousain), la plateforme a confié à la startup française Electra la mission de construire une station de recharge dernier cri capable d'accueillir 16 voitures électriques en même temps. La station est dite « ultra-rapide » car les bornes peuvent délivrer une puissance allant jusqu'à 350 kW, « ce qui permet de recharger 60 à 80% de son véhicule entre moins de 20 minutes », souligne Philippe Crébassa.

Wifi et tables de pique-nique

Mais son originalité est ailleurs. L'aéroport toulousain, qui a par ailleurs l'ambition de devenir un hub énergétique pour diversifier ses sources de revenus, avait la volonté de transformer la station en lieu de vie pour ses clients. La station est recouverte d'un toit pour abriter les clients des intempéries, dispose de tables de pique-nique, d'un distributeur de boissons, d'un écran qui diffuse les horaires des vols ainsi qu'un accès Wifi. Les automobilistes peuvent aussi vérifier la pression des pneus de leur voiture. L'aéroport espère que les usagers se rendront dans les commerces de l'aérogare pendant la durée de la recharge et générer des revenus supplémentaires pour la plateforme.

« La recharge est accessible à 49 centimes le kWh, soit le tarif le plus bas de l'agglomération toulousaine pour une station ultrarapide. Comme le coût est ce qui compte pour faire la différence, nous souhaitons conserver ce tarif bas », souligne Bruno Balerdi, directeur commercial d'ATB. Avec ce tarif plutôt low-cost, il faudra compter entre 15 et 20 euros pour une charge partielle de sa voiture.

En service depuis près d'un mois, la station attire entre 30 et 50 véhicules par jour. Les taxis et chauffeurs VTC ont été parmi les premiers à prendre d'assaut l'équipement. Mais Electra cible aussi « les loueurs de voitures et parmi les particuliers ceux qui viennent déposer un proche à l'aéroport ainsi que les voyageurs qui souhaitent recharger leur voiture restée garée pendant quelques jours sur place », illustre Aurélien de Meaux, CEO de la startup.

Explosion attendue de la mobilité électrique

Electra, qui bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire de 12 ans de la part d'ATB, a investi 1,5 million pour accomplir l'ouvrage. Le toit est équipé d'ombrières photovoltaïques alimentées par le fournisseur Volterres, racheté récemment par le groupe Eiffage, le nouvel actionnaire de l'aéroport toulousain, et qui rassemble des producteurs indépendants d'électricité verte en région. Electra espère faire de cette station de recharge unique en France une vitrine pour conquérir d'autres grands aéroports français dans les années à venir.

Trois après sa création, la jeune pousse a déjà déployé près d'une centaine de stations de recharge en France dotées de plus de 600 points de charge. La startup, qui a levé 160 millions d'euros l'an passé, perçoit une explosion de son activité avec la montée en puissance attendue de la mobilité électrique. « La France compte actuellement 39 millions de voitures dont 850.000 véhicules électriques. D'ici 2030, nous devrions monter à près de 8 millions de voitures électriques, » projette Aurélien de Meaux.

De son côté, l'aéroport toulousain estime que cette nouvelle station ne devrait pas arriver à saturation avant cinq ans et réfléchit à moyen-terme à mettre en place des bornes de recharge pour les loueurs et les salariés de plateforme.

