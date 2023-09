Séisme au Maroc : la filière aéronautique épargnée mais choquée par la catastrophe

« Nos équipes de nuit ont été immédiatement évacuées durant une heure pendant les secousses sismiques », témoigne Airbus Atlantic. À l'image du géant européen des aérostructures d'avions, la filière aéronautique française est largement implantée au Maroc. Le pays a été touché dans la nuit de vendredi à samedi par un violent séisme de magnitude 7 qui a fait selon un bilan provisoire plus de 2.500 morts, pratiquement autant de blessés et au total plus de 300.000 sinistrés.

Lire aussiSéisme au Maroc : 300.000 personnes touchées, des pays du monde entier proposent leur aide

150 entreprises aéronautiques au Maroc

Même si l'épicentre du tremblement de terre est situé dans la région d'Al-Haouz, au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech, les secousses ont été ressenties jusqu'à Casablanca et Rabat, où sont implantées la majorité des 150 entreprises du secteur dans le pays. Après la création en 1951 par Airbus de la filiale Maroc Aviation, opérant dans le domaine militaire, la filière locale a véritablement décollé à partir de la création en 1999 par Royal Air Maroc et Safran d'une joint-venture pour la maintenance et la réparation des moteurs. Safran compte aujourd'hui 3.400 salariés sur neuf sites implantés entre Casablanca et Rabat.

Fort heureusement, même si les secousses ont bel et bien été ressenties durant la nuit, les usines étant éloignées de l'épicentre. « Aucun salarié de Safran n'est victime du séisme. Concernant nos installations, qui sont construites avec toutes les normes antisismiques modernes, une série de tests et de vérifications ont été menées ce week-end et il n'y a pas de dégâts à déplorer. L'activité a pu reprendre normalement dans nos sites industriels », indique Safran.

« L'industrie aéronautique au Maroc est principalement implantée à Casablanca ainsi qu'à Rabat, ce qui fait que nous sommes peu touchés », confirme Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aéro. Le sous-traitant aéronautique lotois est en train de construire une nouvelle usine à Casablanca pour répondre à un contrat de 140 millions d'euros sur dix ans avec Safran pour les nacelles des Airbus A320neo.

Lire aussiAéronautique : « Sans automatisation, on risque de perdre des activités sur le territoire »

« Reprise normale des opérations industrielles »

De son côté, le groupe Mecachrome compte quatre sites au Maroc (deux à Tanger et deux Casablanca) ainsi qu'une participation à une usine supplémentaire à Tanger.

« Nous sommes à titre professionnel peu impactés mais nos salariés sont à titre personnel très choqués par ce qu'il se passe dans le pays. Certains ont de la famille dans le sud du pays donc nous nous sommes préoccupés de les aider à avoir des informations, de leur apporter tout le soutien logistique et psychologique pour faire face à la situation mais nos usines ne sont pas touchées », explique Christian Cornille, son président.

Même constat chez Airbus Atlantic qui compte deux filiales à Casablanca.

« Nous sommes heureux de confirmer que nos employés sont indemnes et en bonne santé. Nos installations et équipements n'ont pas subi de dommages. Suite au séisme, nous avons procédé à des inspections minutieuses sur l'ensemble de nos deux sites, permettant la reprise normale des opérations industrielles dès samedi », précise le groupe.

Airbus Atlantic ajoute que « le contrat historique signé entre Boeing et le Royaume du Maroc (début 2023, ndlr) pour l'accueil de 120 fournisseurs de l'avionneur mondial, confirme le potentiel unique du Royaume ». Après l'achat de 36 hélicoptères Apache par le Maroc, le constructeur américain a passé un accord avec le Royaume pour la réalisation auprès de fabricants locaux d'un volume de sourcing de pièces de rechange de 150 millions de dollars, qui devrait générer plus de 8.700 nouveaux emplois spécialisés. À l'image du soutien humanitaire et financier déjà annoncé par trois régions françaises (Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur et Corse), certaines entreprises aéronautiques françaises comme Safran réfléchissent à un geste de solidarité en faveur des Marocains.

Lire aussiMaroc : dans le Sud, le soutien humanitaire et financier s'organise