Spatial : le Toulousain SpaceLocker veut participer à la révolution du satellite réutilisable

Dans un segment des services en orbite en pleine ébullition, la startup SpaceLocker développe depuis le nouvel accélérateur de Thales Alenia Space à Toulouse une interface modulaire pour faire voler d'ici 2025 un démonstrateur de satellite partagé. Plus besoin d'acquérir un satellite pour prendre des images vues du ciel dans ce modèle économique dans lequel les clients sont facturés à la consommation des ressources dans l'espace. La jeune société veut aller plus loin et opérer à l'horizon 2030 des plateformes amenées à rester durablement en orbite en hébergeant des flux de charges utiles acheminées par des véhicules spatiaux d'un nouveau genre.