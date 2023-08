Tourisme : après un mois de juillet « morose », la Haute-Garonne porte ses espoirs sur la Coupe du Monde du Rugby

« La saison touristique estivale a débuté timidement comme cela semble se présenter dans tout le sud de la France », reconnaît Didier Cujives, président de Haute-Garonne Tourisme. C'est un phénomène nouveau, plusieurs zones dans le sud de la France subissent une certaine désaffection cet été. Les campings du sud de la France ont même vu leurs réservations reculer de 10% sur la saison d'après la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

Météo, inflation et risque de canicule

La Haute-Garonne observe pour sa part sur le mois de juillet une inflexion de 13 % par rapport à l'été dernier avec plus d'1,6 million de nuitées d'après les données Flux Vision Tourisme Orange. Les séjours sont également plus courts : en moyenne 2,5 jours contre 2,8 jours en 2022.

Pour Didier Cujives, cette baisse est liée à « une météo maussade et de violents orages début juillet » mais aussi « à l'inflation avec une baisse du pouvoir d'achat qui se fait de plus en plus ressentir ». Avant d'ajouter : « Les réservations en juillet ont baissé et seuls les loisirs gratuits sont en hausse. Les sites en accès libre comme le château de Laréole ou le site de Saint-Bertrand-de-Comminges/Valcabrère tirent leur épingle du jeu. »`

Haute-Garonne Tourisme observe : « Le tarif des locations joue un rôle déterminant durant cette période d'inflation. Les hébergements présentant des prix attractifs sont choisis en priorité par la clientèle contrairement aux locations très qualitatives proposant des prix élevés. Les maisons indépendantes, pouvant accueillir 4 à 6 personnes, dotées de jardin (avec ou sans piscine) et affichant un bon rapport qualité prix sont les plus prisées. »

La Haute-Garonne pourrait aussi payer la succession d'épisodes caniculaires durant l'été 2022. D'après le patron de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air Nicolas Dayot interrogé par l'AFP, les vacanciers « ont anticipé la canicule ». A contrario, les établissements du nord du pays ont eux enregistré « des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022 », a constaté le ministère du Tourisme.

Autre explication possible, après plusieurs étés de contraintes sur les déplacements à l'étranger en raison du Covid, « les Français qui ont les moyens semblent se tourner à nouveau vers des destinations touristiques lointaines ou en dehors de l'Hexagone », observe Didier Cujives.

« Une arrière-saison qui s'annonce exceptionnelle »

Pour autant, Haute-Garonne Tourisme est optimiste sur la fréquentation du département d'ici la fin de l'été. L'organisme projette des résultats satisfaisants au mois d'août qui devraient être équivalents à ceux de 2022. « Je reste optimiste. Le mois d'août inversera cette tendance, sans oublier bien sûr l'arrière-saison qui s'annonce exceptionnelle... effet coupe du monde de rugby oblige ! », indique Didier Cujives.

Le Stadium de Toulouse accueillera en effet cinq matchs de poule entre le 10 septembre et le 8 octobre dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby. La centrale de réservation de Haute-Garonne Tourisme a déjà effectué 70% de l'activité réalisée en septembre 2022 et l'événement sportif pourrait booster la fréquentation touristique au-delà des habituels adeptes de l'été indien. La Cité-de l'espace, qui vient de franchir les huit millions de visiteurs depuis sa création, s'attend ainsi à un regain des touristes étrangers avec la Coupe du Monde de Rugby. Mi-juillet, lors du vol inaugural entre Toulouse et Doha, la compagnie Qatar Airways avait aussi annoncé avoir enregistré un afflux de réservations vers la Ville rose de passagers australiens et japonais comptant assister à l'automne à des rencontres de la Coupe du Monde de Rugby.

Lire aussiLa Cité de l'espace franchit les 8 millions de visiteurs et espère un pic avec la Coupe du Monde du Rugby