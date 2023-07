Aéronautique : eXcent mise sur le jumeau numérique pour son nouveau chariot de maintenance des avions

C'était l'édition de tous les records. Après quatre ans d'absence, le salon du Bourget a attiré mi-juin 400.000 visiteurs dont 210.000 professionnels avec la venue de 2.500 exposants issus de 46 pays. Pour sortir du lot, la société gersoise eXcent avait choisi de présenter pour la première fois le jumeau numérique du JacXson XL, une version long-courrier de son chariot roulant de transport de pièces d'avions destiné à la maintenance aéronautique.

Réduction des temps de conception

« Faire appel à un jumeau numérique nous permet de montrer le produit sans avoir besoin d'amener un engin de 15 tonnes sur le stand », explique Alex Geran, ingénieur en réalité virtuelle chez eXcent. Si les images du tarmac d'un aéroport sont virtuelles, l'ingénieur manie la vraie télécommande du chariot pour montrer ses futures fonctionnalités. Outre cet aspect showroom, le recours à un jumeau numérique génère une forte réduction des temps de conception des produits. « Les jumeaux numériques sont de plus en plus utilisés en amont pour réaliser des prototypes, débugger un problème », confirme Philippe Chaumès, président et fondateur d'eXcent. « Cela permet de tester sans risque de casse de matériel. À terme, le jumeau numérique pourrait être utilisé pour de la formation de salariés amenés à utiliser le chariot. Ils pourront manier la vraie télécommande là aussi sans risque de casse », complète Alex Geran.

Le chariot roulant automatisé sera utilisé pour transporter des pièces d'avions cloués au sol qui ont besoin d'opérations de maintenance (marché du MRO). Cette solution permet de remplacer le pont roulant, le hangar et les divers moyens habituels de levage et de transport et vise à générer des gains de temps importants sur la maintenance. Le groupe a fortement développé son activité commerciale ces dernières années grâce à un premier modèle destiné aux aéronefs courts et moyens-courriers. Baptisé JacXson U70, il a déjà séduit Lufthansa Technics, Tarmac Aerosave, Singapour Airlines...

Fort rebond à la sortie du Covid

Fondé en 1990 à Colomiers (31) et désormais basé à Pujaudran dans le Gers, le groupe eXcent est spécialisé dans la conception et l'intégration de solutions industrielles pour de grands comptes de l'aéronautique, du spatial et de la défense (Airbus, ArianeGroup, le Cnes, MBDA, Naval Group, Nexter...). Avant la crise du Covid, l'aéronautique représentait près de 70% de son chiffre d'affaires. « Du jour au lendemain, les trois-quarts des collaborateurs ont connu une baisse d'activité. Cela a été brutal. Notre chiffre d'affaires a chuté de 70 millions à 55 millions d'euros et l'effectif est passé de 750 à 650 collaborateurs via notamment les fins de contrat », rappelait en 2021 Philippe Chaumès.

Mais depuis, eXcent a bien rebondi puisque la société a largement dépassé son niveau d'avant-crise avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2022 et un effectif de 700 collaborateurs. Le groupe a lancé un plan de recrutement de 120 personnes pour cette année dont des ingénieurs, des chargés d'affaires, des dessinateurs ou encore des chefs de projets industrialisation.

Une diversification vers le ferroviaire

« Nous devons redoubler d'efforts pour accompagner la reprise d'activité tout en engageant une diversification de nos activités, remarque Philippe Chaumès. eXcent doit trouver un équilibre au-delà du monde aéronautique pour se développer dans le secteur de l'énergie, le militaire et le ferroviaire. » Son chariot de maintenance conçu pour les moyens-courriers est déjà utilisé par Alstom sur les lignes d'assemblage du nouveau TGV. eXcent collabore aussi avec la SNCF. Le groupe compte parmi ses clients Michelin, Air Liquide, Renault...

L'autre virage engagé par la société est écologique avec l'ambition de devenir d'ici 2030 « éco-concepteur et intégrateur de solutions industrielles » via notamment l'introduction de principes d'économie circulaire dans ses outillages. « Cela peut passer par l'utilisation de matériaux recyclés ou le réemploi de certains équipements. Nous menons par exemple un projet avec Airbus et Tarmac Aerosave dans le cadre du démantèlement des avions A380 afin de réutiliser de l'outillage pour d'autres missions dans l'aéronautique ou le ferroviaire. Certains outillages sont mobilisés pour démonter une voilure et en installer une nouvelle pour un seul test en vol, » cite Yoann Alphonse-Félix, directeur industriel et développement durable chez eXcent. Le groupe gersois doit proposer de nouvelles alternatives à ses clients alors que l'aviation civile vise la neutralité carbone en 2050.