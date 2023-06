Big Data : Geotrend racheté par Chapsvision pour créer un leader européen de l'intelligence économique

Nouveau chapitre pour Geotrend. Cette startup toulousaine fondée en 2018 par deux ingénieurs d'Airbus s'est spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des visualisations à des fins de veille stratégique. La pépite avait déjà conquis une quarantaine de grands comptes français (EDF, Dassault, Decathlon, Sanofi, Thales, TotalEnergies...) et comptait sur une levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour accélérer son développement notamment à l'étranger. La société d'une vingtaine de collaborateurs avait réalisé un chiffre d'affaires de 800.000 euros en 2021.

Boulimie d'acquisitions

Mais finalement, Geotrend a annoncé le 27 juin son rachat par le groupe parisien Chapsvision. Spécialiste du traitement souverain de la donnée, l'entreprise fondée en 2019 a connu une forte accélération pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 auprès de 600 grands comptes et avec 600 collaborateurs. Quatre ans après sa création, Chapsvision a déjà procédé à une dizaine d'acquisitions : Coheris (éditeur de référence de solutions CRM et Data Analytics), Sparkow ( solution d'optimisation de l'expérience digitale d'achat), Qwam Content Intelligence (acteur de l'analyse et de la valorisation des données textuelles basées sur les technologies les plus récentes d'intelligence artificielle).... L'an passé, le groupe a levé plus de 100 millions d'euros auprès de Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital.

Avec ce nouveau rachat, Chapsvision veut créer un leader européen de l'intelligence économique.

« Nous voyons aujourd'hui des concurrents étrangers arriver en Europe, des concurrents américains par exemple. Nous avions besoin d'un vrai accélérateur pour continuer à nous développer dans ce contexte. En voyant le projet de Chapsvision, j'ai tout de suite vu que c'était l'acteur stratégique avec lequel nous devions nous rapprocher », avance Thomas Binant, CEO de Geotrend qui devient Chief product officer chez Chapsvision.

Alternative européenne à Palantir

Chapsvision se pose notamment en alternative européenne au géant américain du Big Data américain Palantir qui travaille en France notamment avec la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).

Pour Thomas Binant, rejoindre le groupe Chapsvision, va permettre de créer des synergies avec des solutions complémentaires : « Nos deux sociétés maîtrisent l'intelligence artificielle mais pas pour les mêmes applications. Geotrend a développé grâce à l'IA des cartographies montrant par exemple toutes les interactions d'un concurrent avec d'autres sociétés ou faisant émerger de potentiels partenaires. »

L'opération de rachat comprend une reprise totale de l'effectif d'une vingtaine de salariés de Geotrend au sein de Chapsvision avec un maintien des locaux à Toulouse.