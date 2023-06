Aéronautique : Toulouse héberge une usine-école pour développer l'industrie du futur

En déplacement à Toulouse, la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau a inauguré la nouvelle maison de la formation Jacqueline Auriol qui vise à rassembler 1.500 étudiants en filière génie mécanique et robotique se destinant aux métiers de l'aéronautique et du spatial. Réalité virtuelle, machines à commande numérique et robots sont à disposition des élèves pour les former et y tester leurs premiers prototypes. Le lieu héberge une usine-école soutenue par un consortium d'industriels pour aider les chefs d'entreprise à franchir le cap de l'industrie du futur.