Spatial : Hemeria Airship remporte un contrat majeur pour les ballons de Flying Whales

Il y aura du made in Haute-Garonne dans le futur géant des airs de Flying Whales qui sera prochainement assemblé en Gironde. Cette société, qui a levé récemment 122 millions d'euros, porte un projet de dirigeable XXL (200 mètres de long sur 50 mètres de diamètre doté d'une soute longue de 96 mètres) capable de transporter 60 tonnes dans des zones difficiles d'accès (montagne, forêt dense, archipels, etc.).

Un contrat quelques mois après avoir frôlé la faillite

Après avoir confié les commandes de vol au groupe Thales et les systèmes électriques à Safran Electrical & Power, Flying Whales a confié à Hemeria Airship la production des 14 cellules de gaz hélium de son premier prototype. « C'est un contrat majeur de plusieurs millions d'euros », se réjouit Nicolas Multan, directeur général d'Hemeria.

Un beau succès commercial pour la société (ex-Cnim Air Space) qui était proche de la faillite à l'automne dernier avant son rachat en octobre dernier par Hemeria. « Quand je suis arrivé, les relations avec Flying Whales étaient distendues. Nous sommes revenus de loin parce que c'est un projet qui était annoncé comme perdu et que finalement nous sommes parvenus à remporter en regagnant la confiance du client, du terrain au niveau technique pour revenir dans la course », développe Nicolas Multan.

Un million d'euros pour un nouveau bâtiment dédié

Implantée depuis les années 70 à Ayguesvives, au sud de Toulouse, l'usine historique n'était pas aux bonnes dimensions pour répondre à ce contrat. Hemeria Airship va donc lancer à proximité le déploiement d'un nouveau bâtiment de 50 mètres de côté par 15 mètres de hauteur pour un investissement associé d'un million d'euros. La livraison de ce bâtiment amovible est prévue d'ici un an. Il aura la capacité de fabriquer les cellules de gaz pour quelques exemplaires de dirigeables par an. Si les ventes de Flying Whales explosent (la société projette une flotte de 150 dirigeables livrés au cours des dix premières années de production sur trois sites en Gironde), Hemeria envisage de construire une usine de plus grande ampleur capable de fabriquer les cellules d'une vingtaine d'exemplaires chaque année.

« Nous croyons dans le modèle économique de Flying Whales et la capacité de la société à se développer sur un transport écologique de charges lourdes », fait valoir le DG d'Hemeria. Flying Whales mise sur le transport du bois ou de pales d'éoliennes en dirigeable plutôt que de faire appel par exemple à du transport routier agréé pour l'occasion.

Hemeria Airship espère décrocher d'autres contrats cette année sur des marchés porteurs. La société a remporté en mars 2022 un contrat France Relance pour la confection d'un ballon stratosphérique manœuvrant pour le compte du CNES, une technologie similaire au ballon chinois qui a défrayé la chronique dernièrement.

Le marché des ballons captifs en plein essor

La société espère aussi surfer sur l'essor des ballons captifs, ces aérostats reliés au sol par un câble et positionnés à quelques centaines de mètres de hauteur pour des missions de sécurisation lors des grands événements et de surveillance. Et puis la filiale aimerait embarquer à bord du projet Stratobus.

En parallèle, Hemeria Airship va investir un million d'euros pour aménager des bureaux pour les métiers non-liés à la production qui sont aujourd'hui installés dans des Algeco. Avec le rachat de Cnim Air Space, Hemeria vise pour mi-2023 un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros pour un effectif de 400 personnes.

