Spatial : Absolut Sensing va envoyer son premier satellite en octobre avec SpaceX

Un nouvel acteur du spatial va commencer le déploiement de sa constellation. Implantée à Toulouse, mais aussi à Grenoble, la startup Absolut Sensing va envoyer dans l'espace son premier satellite. Le lancement est attendu pour le dernier trimestre de l'année 2024, avec le lanceur Falcon 9 de l'Américain SpaceX. « Nous avons une fenêtre de tir de début octobre à fin novembre. Mais on nous a indiqué que cela devrait intervenir la première quinzaine d'octobre », indique le CEO Tristan Laurent.

Absolut Sensing, fondée en 2021, va mettre en orbite un cubesat 16u produit par le Lithuaniens NanoAvionics. Un prototype, avant le déploiement d'une constellation bien plus importante dans un futur proche, qui doit permettre d'identifier les fuites de méthane sur la planète. « C'est le principal polluant responsable du réchauffement climatique », rappelle régulièrement le dirigeant. L'idée est donc d'identifier, d'analyser et d'alerter les décideurs publics et privés en cas de fuite avérée.

« Ce premier satellite va être un démonstrateur pour nous, qui va venir valider la chaîne de traitement de l'information définie par nos soins. Dans le même temps, cela va aussi nous permettre d'intensifier la collaboration avec nos clients pilotes », commente l'entrepreneur.

Trois intégrateurs dans la course pour remporter le marché

Par exemple, la startup toulousaine travaille depuis ses débuts avec le groupe TotalÉnergies, pour identifier les fuites de méthane sur ses sites industriels comme les plateformes pétrolières. « Après une collaboration pilote, nous venons de signer avec eux un contrat d'achat de données », fait savoir Tristan Laurent. Un contrat qui vient s'ajouter à la collaboration commerciale avec la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le cadre du programme Copernicus, qui va octroyer un million d'euros par an de chiffre d'affaires pendant cinq ans dès cette année.

« Nous avons noué un contrat similaire avec l'UNEP (le Programme des Nations unies pour l'environnement, ndlr), pour leur fournir un service d'alerte sur les fuites de méthane grâce à ce premier satellite. Nous allons nous connecter à leur programme MARS qui est le système de détection des fuites de méthane de l'ONU », annonce le CEO.

Des discussions sont aussi engagées avec des acteurs comme Véolia et Suez. Alors, après un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2023, Absolut Sensing et sa trentaine de collaborateurs devraient réaliser deux millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Des mouvements d'actionnaires dans les cartons

La très grande majorité des équipes de la startup se situe à Toulouse, et non à Grenoble, car l'entreprise prépare très activement les contours de sa constellation de 12 nanosatellites pour la détection de fuites de méthane. Si elle a déjà ficelé un contrat avec CS Group pour la réalisation du centre de contrôle de la constellation, la direction d'Absolut Sensing est actuellement pleinement concentrée sur le choix de l'intégrateur de ses satellites pour sa constellation, avec une exigence de vie de cinq ans.

« Nous avons reçu 16 offres fermes pour la construction de nos satellites et nous venons d'en retenir trois dans la short-list. Ce ne sont que des solutions européennes. Nous annoncerons notre intégrateur à la rentrée de septembre », projette Tristan Laurent.

Pour la déployer, Absolut Sensing cherche à établir un calendrier de lancement de quatre lots de trois satellites, le tout pour un investissement total de 25 millions d'euros. Le groupe VOL-V a ainsi apporté 12 millions d'euros au capital du groupe Absolut en 2022 pour lancer le projet, mais Absolut Sensing, filiale du groupe, cherche à opérer un tour de table bien plus conséquent.