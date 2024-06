TBS Éducation lance sa formation dans le management du sport professionnel

C'est un nouveau cap pour l'école de management de Toulouse. À compter de la rentrée de septembre 2024, TBS Éducation, aussi présente à Barcelone, Casablanca et Paris, va proposer un programme de formation dédié au sport. Dans un premier temps, cette thématique sera proposée uniquement comme spécialisation pour les élèves intégrant la troisième année de Bachelor (bac+3), avant de proposer un master à compter de 2025.

« Dans cette année de spécialisation, l'idée sera surtout d'aborder avec les étudiants les aspects marketing et commercial du sport (...) Avec le master, où l'idée sera de créer des compétences, le parcours sera davantage tourné vers la gestion de structures sportives, avec toutes les questions que cela implique : les questions du sponsoring, le marketing, la communication, le modèle économique des clubs sportifs », commente Stéphanie Lavigne, la directrice de TBS.

Le monde du sport n'est pas inconnu pour l'école de management toulousaine. Depuis quelques années déjà, elle travaille sur la reconversion professionnelle de plusieurs dizaines de rugbymans professionnels, en partenariat avec des clubs de seconde division française.

Le TFC, le Fenix Handball et le Stade Toulousain en soutien

Dans le cadre de cette approche beaucoup plus structurée dans le sport, TBS Éducation, qui a fait le deuil de son projet de grand campus à l'américaine au coeur de Toulouse, a fait le choix de s'entourer de clubs forts de son territoire. Ainsi, le Toulouse Football Club, le Fenix Handball et le Stade Toulousain participeront activement au programme de formation dans les prochains mois.

« Cela fait un moment que nous évoquons ce rapprochement. Au quotidien, j'essaie de recentrer nos fonctions marketing vers le commerce. Notre problématique est de rendre monétisable cette communauté et TBS doit nous apporter cette concrétisation. Les clubs sont avant tout des commerçants. Naturellement, nous sommes donc intéressés pour nourrir l'expérience et nourrir nos effectifs », justifie Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain.

Ainsi, la quarantaine d'élèves attendue à cette rentrée pour suivre la spécialisation dans le management du sport bénéficiera d'interventions de collaborateurs de ces clubs professionnels toulousains, en plus d'accès à des stages, tout comme des collaborateurs et sportifs professionnels pourront bénéficier de parcours de formation adéquats pour renforcer leurs compétences pour les uns, et préparer l'avenir pour les autres.

« C'était étrange que plusieurs grandes marques du territoire ne soient pas alliées jusqu'à maintenant. Ces marques sont un vecteur d'attractivité pour notre établissement », complète Stéphanie Lavigne.

Se préparer à l'intelligence artificielle

Bien que la formation soit ouverte à tous les sports, les trois clubs professionnels locaux ont aussi un intérêt à s'associer à la démarche initiée par TBS Éducation. Le sport professionnel doit muscler ses compétences face aux multiples évolutions dont il fait l'objet, aussi bien sur le plan technologique que financier, ou encore celui du marketing.

« Dans les clubs, nous prenons souvent des personnes issues de carrières sportives comme dirigeant. Or, aujourd'hui il y a un environnement économique tellement fort autour du sport que nous devons aller chercher des connaissances particulières. (...) Il y a de plus en plus de nouvelles activités dans les clubs et il faut s'y préparer comme la data, l'intelligence artificielle, etc. », détaille le président Philippe Dallard, qui compte une vingtaine de collaborateurs dans les fonctions administratives du Fenix Toulouse Handball.

L'enjeu de la professionnalisation est donc important, dans un contexte de Jeux Olympiques en France et où les regards seront portés vers les retombées économiques et sociales d'un tel événement.