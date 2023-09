TBS Education annule son projet de nouveau campus à Toulouse. Voici pourquoi

TBS Education a fait savoir auprès de La Tribune l'arrêt de son projet de campus de 30.000 m2 en plein coeur de la Ville rose. Délai de livraison qui dérape, facture qui s'envole, dossier complexe sur le plan technique... Les raisons de cette décision sont nombreuses. Mais TBS veut toujours un nouveau campus à Toulouse, et le plus rapidement possible.