getinside, cette pépite qui promet de nouveaux revenus au e-commerce réussit ses débuts

Selon la Fevad, la fédération du e-commerce et de la vente à distance, le marché du e-commerce a atteint les 160 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de + 10,5% sur un an. Bien que le vente des produits diminue de -1,8%, selon la même source, c'est sur ce marché dynamique que la startup toulousaine getinside réalise ses premiers pas. Fondée à la fin de l'année 2022, la jeune pousse qui a réalisé un premier exercice comptable tronqué se félicite de ses premières performances.

« En cinq mois, nous avons réalisé 600.000 euros de chiffre d'affaires, alors que nos prévisions tournaient plutôt autour de 150.000 euros, après avoir passé plusieurs mois à peaufiner notre produit. Pour notre premier exercice plein, en 2024, nous visons 1,5 million d'euros d'activité », présente Maxime Garrigues, le fondateur et CEO de getinside.

Ce dynamisme a attiré l'oeil de ses pairs et a permis à l'entrepreneur aveyronnais et ses équipes d'être retenus pour le village des startups de l'édition 2024 du « One-to-One Monaco », l'événement annuel phare du secteur du e-commerce qui se déroulera du 10 au 12 mars prochain sur le Rocher. « Pour nous, c'est une formidable opportunité, une vraie mise en lumière et l'occasion d'accéder à des hauts dirigeants. Cela va être un véritable accélérateur pour nous », se réjouit par avance Maxime Garrigues.

Monétiser l'audience

Pour se démarquer, getinside a modernisé une pratique bien connue - sans le savoir - des adeptes du e-commerce, l'asile colis. Cette pratique de marketing direct consiste à insérer dans le colis un document, un coupon de réduction, un catalogue ou encore un échantillon en provenance d'une autre société non concurrente. La plus-value de la startup toulousaine repose sur la création d'une plateforme digitale qui permet à des e-commerçants de proposer leur audience et de l'autre côté elle offre la possibilité à des annonceurs de choisir plus finement leur(s) cible(s).

« En résumé, nous permettons aux e-commerçants de monétiser leur audience en nous posant comme tiers de confiance avec une marketplace de retail media. Actuellement, nous avons 115 distributeurs / e-commerçants qui sont actifs et 30% d'entre eux sont aussi des annonceurs chez nous. Par ailleurs, nous avons aussi des annonceurs comme la Française des Jeux, Total ou encore HelloFresh (...) Il y a certaines verticales où nous sommes très forts (avec des distributeurs et annonceurs, ndlr) comme la famille et le secteur automobile », expose le fondateur de getinside.

Cependant, malgré des grands noms de la distribution comme Orchestra, Kiabi ou encore Boulanger, les annonceurs sont vigilants dans leurs commandes auprès de getinside. Selon la jeune pousse, le panier moyen par campagne se situe autour de 15.000 euros, ce qui peut sembler peu au regard des chiffres d'affaires annoncés par ses annonceurs. « Actuellement, beaucoup de nos clients sont encore sur des campagnes de test et nous espérons vraiment une accélération en 2024 », commente le CEO.

Sa startup, qui a réalisé un total de 200 campagnes en 2023, se rémunère en prélevant une commission légèrement supérieure à 10% - sur chaque opération - aux deux bouts de la chaîne, autrement dit au distributeur et à l'annonceur. Mais pour ces acteurs du e-commerce, être référencé sur la plateforme de getinside ne leur coûte aucun coût fixe du moment qu'ils ne font pas appel aux services de la startup toulousaine.

De nouveaux produits en 2024

Alors, pour doper ses revenus, getinside va diversifier ses produits au cours de l'année 2024. En plus de l'insertion colis, elle va se lancer dans l'insertion courrier grâce à un partenariat avec le groupe La Poste, tout comme elle va aussi proposer l'insertion mail et l'insertion panier (une publicité apparaîtra d'un partenaire apparaîtra au moment de valider le panier final lors d'un achat en ligne). « L'idée est de provoquer l'intérêt du consommateur sur des phases d'hyper-attention, à des moments clés », justifie l'entrepreneur.

Pour assurer le développement de ses nouveaux produits, getinside a recruté « une petite dizaine » de personnes, à savoir des développeurs, des responsables produit et surtout des commerciaux. En parallèle, la société a diversifié ses imprimeurs partenaires pour approvisionner en papier recyclé personnalisé les e-commerçants qui doivent intégrer des publicités.

Afin d'accompagner cette montée en puissance, la jeune pousse qui compte déjà à son capital le fonds d'investissement Founders Future créé par l'entrepreneur Marc Menasé en 2018 souhaite à nouveau ouvrir son capital. Le montant n'est pas encore arrêté mais ce nouveau tour de table pourrait intervenir avant la fin de l'année 2024.

