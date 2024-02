L’entreprise Tissages Cathares va fabriquer des doudounes pour le département de l'Ariège

Pas moins de 1.080 doudounes confectionnées localement pour le département de l'Ariège ! Voilà le marché que la société Tissages Cathares, une entreprise ariégeoise de textile, vient de remporter auprès de la collectivité située au sud de Toulouse. Avec cette production, le conseil départemental compte avant tout équiper ses agents techniques.

Confectionnées à Lavelanet (Ariège), une commune de 6.000 habitants, elles seront floquées avec le numéro du département (09) et distribuées dès ce premier trimestre 2024 à ces destinataires.

« Cela correspondait aux produits que nous pouvions réaliser. Au moment où l'appel d'offres est sorti, nous étions en train de travailler sur l'élaboration de doudounes. C'est un produit que nous souhaitions mettre au point », justifie Philippe Bigou, le dirigeant de l'entreprise Tissages Cathares.

Néanmoins, le millier de doudounes commandées n'est qu'un chiffre temporaire puisque le marché a été signé pour une durée de quatre ans. Ainsi, des réapprovisionnements ne sont pas à exclure.

Nouvelle machine dans les ateliers

Cette belle commande est une aubaine pour Tissage Cathares, qui fait office d'exception sur son territoire. L'entreprise est le dernier atelier de conception et de fabrication de linge de maison sur le département. Cette société familiale a notamment résisté à la crise des années 80, qui a particulièrement fragilisé la filière textile et fait disparaître quelques acteurs locaux du secteur. Avec 500.000 euros de chiffre d'affaires, elle emploie 12 salariés actuellement.

« Nous sommes une entreprise qui propose à la fois de la prestation de services et qui vend du linge de maison, et maintenant des vêtements. Nous sommes en train de développer également la vente du tissu au mètre », souligne Philippe Bigou.

Pour honorer particulièrement sa commande auprès du conseil départemental, l'entreprise a récemment investi dans une machine à matelasser, une acquisition, qui n'est cependant pas spécifique à cette commande.

« Pour réaliser le matelassage sur la doudoune, il nous fallait une machine à matelasser dont nous ne disposions pas. Le marché avec la collectivité nous a tout de même aidé pour acquérir cette machine », explique le dirigeant.



Une semi-automatisation des postes de travail

L'entité familial compte aussi investir sur cette année 2024 entre 50.000 et 80.000 euros pour automatiser partiellement sa production. Ces achats de matériels permettront aux couturiers de l'entreprise de travailler plus rapidement.

« Nous envisageons une semi-automatisation de certains postes de travail au niveau de la confection. Attention, nous n'achetons pas des robots, l'idée n'est pas de robotiser la production. Nous voulons simplement aider les opératrices dans leurs tâches », précise le chef d'entreprise.



Malgré sa nouvelle commande volumineuse, l'entreprise souhaite conserver une production locale. « C'est important pour nous de rester une entreprise ariégeoise, de rester local et en Occitanie. Toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans la région », insiste Philippe Bigou.

La société avait tout de même anticipé cette demande. Depuis novembre 2020, elle a poussé les murs. Le tissage et la confection ne sont désormais plus dans le même local. « Nous avons récupéré un autre bâtiment et donc le tissage est resté au même endroit. En revanche, la confection est à 800 mètres du tissage », explique l'entrepreneur, qui ne ferme pas la porte à des recrutements en 2024 en fonction de sa dynamique commerciale.

Depuis 2022, Tissages Cathares dispose de sa propre marque de vêtements, « dePhilàPat ». « Nous fabriquons des jeans, des doudounes, des manteaux, des blousons que l'on propose également sur mesure. Le potentiel de développement est énorme. C'est d'ailleurs sous cette marque que sont vendues les doudounes auprès du Conseil départemental de l'Ariège », assure Philippe Bigou. Cette marque de vêtements reprend les mêmes ingrédients que la gamme de linge de maison produite par l'entreprise, qui sont des produits 100 % naturels en coton bio et laine des Pyrénées. La recette du succès ?

