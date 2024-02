SmartCatch, cette medtech qui s'apprête à secouer la lutte contre le cancer

Aline Cerf revient de la JP Morgan Week, à San Francisco (États-Unis), où elle y a mené une opération séduction. La scientifique toulousaine, à la tête de la medtech toulousaine SmartCatch, est engagée dans un processus de levée de fonds, en série A, pour lequel elle espère « un closing courant 2024 ».

La jeune pousse, qui compte déjà dans son actionnariat Kurma Partners, Irdi Capital Investissement et M Capital, compte sur ses futurs partenaires pour franchir un palier important pour son avenir.

« Notre projet a été initié en 2012 et nous avons achevé la phase de recherche en 2022. Désormais, nous devons franchir le step commercial et industriel. La levée de fonds nous permettra d'enclencher le recrutement sur ces parties commerciale et industrielle », commente l'entrepreneuse.

Pour séduire les investisseurs, SmartCatch promet, avec ses solutions technologiques, de revoir en profondeur la détection et l'analyse des cellules tumorales, une phase critique qui permet de définir le cursus thérapeutique. La startup a ainsi mis au point deux dispositifs d'analyse et de capture de ces cellules.

Initialement imaginée dans le cadre d'un projet académique porté par deux scientifiques et deux cliniciens, la technologie de SmartCatch est aujourd'hui brevetée. Le coeur de sa solution repose sur un type de filtre composé d'un métal biocompatible, selon un principe de nanotechnologie, de la taille d'une petite paillette avec, à l'intérieur, diverses formes d'orifices en fonction des paramètres déterminés en amont.

Dénommé « Care Nexa » en interne, ce dispositif matériel pourra filtrer directement le sang au lit du patient. La levée de fonds engagée doit dès lors permettre d'entamer les essais cliniques avec des établissements partenaires, alors que la startup espère commercialiser ce produit aux cliniques et hôpitaux dès 2027.

En attendant, SmartCatch concentre ses forces sur une autre solution, qui doit être officiellement présentée dans les prochains mois de l'année 2024. La startup toulousaine hébergée à la pépinière d'entreprises Pierre Potier, dans le secteur de l'Oncopole, a mis au point une sorte de centrifugeuse pour analyser les prélèvements réalisés sur les patients concernant des cellules tumorales.

« Avec les solutions actuelles, l'information est diluée voire les cellules sont dégradées, ce qui peut affecter le résultat des analyses. Par exemple, lors d'un prélèvement, il arrive que nous n'ayons pas de biomarqueurs en quantités suffisantes. Or, ces cellules ont des protéines et des marqueurs spécifiques et elles permettent ainsi d'identifier l'origine et l'agressivité d'un cancer, notamment quand il s'agit d'un cancer métastatique », analyse Aline Cerf.