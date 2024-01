Exclusif. Le fabricant de mobilier de bureau durable Louis bascule son modèle économie vers la data

C'est un tournant. Celui d'une startup industrielle qui met un pied dans l'économie de la donnée. Ce pivot, c'est celui de Louis, le fabricant toulousain de mobilier de bureau réutilisable, sur mesure, et en bois. « En 2024, un tiers de nos revenus sera déjà généré par notre plateforme software », souligne Thomas Devineaux, le CEO et cofondateur de Louis qui projette un exercice proche des 4,8 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Pour cette nouvelle année, la startup toulousaine a décidé de diversifier son modèle économique avec une plateforme numérique, « Louis Tech », à destination des grands comptes, sans abandonner pour autant son activité historique lancée en 2018.

« Ce nouvel outil doit permettre la circularité du mobilier de bureau des grands comptes, mesurer la performance environnementale et financière du parc mobilier de ces entreprises. L'amortissement carbone d'un bureau est estimé à 80 ans aujourd'hui. L'idée est donc de maximiser la durée de vie du parc existant, maximiser leur réparabilité, favoriser l'économie circulaire et ainsi garantir la qualité du parc. Nous intervenons comme un tiers de confiance pour cette clientèle », présente le dirigeant.

Avec ce nouveau produit, l'objectif pour Louis est de proposer à ses clients la meilleure projection financière possible concernant le mobilier de l'entreprise en question et les mesures associées. Pour offrir un tel service, la startup toulousaine se basera principalement sur du traitement d'images avec des algorithmes spécialement conçus à cet effet, et l'usage de QR-codes sur les mobiliers concernés, notamment pour faire remonter des altérations importantes. De ce fait, Louis compte recruter une dizaine de personnes en 2024 dédiée à ce projet.

Après avoir vendu du mobilier de bureau à la pièce pendant cinq années, la jeune entreprise se lance désormais vers le modèle économique complémentaire de l'abonnement (SaaS), qui trouve déjà son public. « Aujourd'hui, nous avons cinq projets confidentiels pour le moment (un projet pour un client, ndlr) à développer pour 2024. Avec eux, nous devrions arriver aux 50.000 tonnes de Co2 évitées dès 2025 », se félicite Thomas Devineaux.

Thomas Devineaux veut apporter une dimension data dans les revenus de Louis, aujourd'hui purement une startup industrielle (Crédits : Rémi Benoit).

Les collaborateurs de Louis veulent prêcher la bonne parole

Au-delà d'être un choix économique, c'est avant tout un choix d'impact qui a dicté ce pivot de Louis. « Nous avons une belle marque, qui est stable et qui va trouver le seuil de rentabilité. Désormais, nous voulons diffuser notre savoir-faire aux autres et ne pas rester dans notre coin pour avoir un impact bien plus important », commente l'entrepreneur.

Pour mémoire, Louis propose à une clientèle professionnelle du mobilier de bureau sur mesure et en bois, issues de forêts européennes éco-gérées, affichant une durée de vie de 80 ans. En cinq années, la startup industrielle a mis en circulation plus de 3.000 pièces. L'un de ses derniers projets phares en date ? La PME a équipé totalement en mobilier de bureau le nouveau Campus Cyber à Paris, soit environ 500 pièces livrés en 2022 rien que pour ce projet.

Selon lui, cette production de mobilier durable et réutilisable a permis d'éviter le rejet de quelques centaines de tonnes de C02, mais avec sa solution logicielle, en agissant sur la consommation du mobilier par les grands groupes, le dirigeant espère éviter le rejet de 200.000 tonnes de Co2 d'ici 2027.

Pour Thomas Devineaux, ce virage est aussi la matérialisation de son « Tech By Carbon », un guide des bonnes pratiques imaginé par l'entrepreneur et les collaborateurs de Louis avec le souci de pousser les entreprises à opérer leur transition. « Personne n'incarne cette nécessaire transition dans le monde de l'entreprise », estime-t-il, lui qui souhaite en faire une publication dans un futur proche. Avec ce futur guide, qui se promet d'être « très terre à terre », avec de bonnes pratiques simples à mettre en oeuvre, l'entrepreneur ne compte pas faire la promotion de ses produits et promet au contraire que cette démarche sera détachée de l'entreprise Louis. « Nous voulons parler à tous les salariés dans un maximum d'entreprises », ajoute le CEO.

Séduits par l'approche marché et la vision de Louis, des investisseurs devraient bientôt intégrer le capital de la jeune pousse qui avait déjà levé 1,5 millions d'euros par le passé. Avec ce futur apport, la PME de 18 salariés compte, en plus de financer le développement de son nouveau logiciel, augmenter considérablement l'automatisation de sa chaîne de production de mobilier de bureau en bois. « Nous allons passer de 40% à 80% d'automatisation », conclut Thomas Devineaux.

