Un an après l'instauration du congé menstruel, l'entreprise Louis tire le bilan

Il y a un an jour pour jour, l'entreprise toulousaine faisait figure de pionnière. Lors de la précédente journée internationale des droits des femmes, Louis, entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau, inscrivait dans le marbre le congé menstruel pour ses salariées. « Cela nous a mis sous le feu des projecteurs, nous avons vraiment bénéficié d'une exposition incroyable et d'une attractivité nouvelle », constatent ce 8 mars 2023 Thomas Devineaux, le CEO et le co-fondateur de Louis.

Cette société industrielle, fondée en 2018, conçoit et commercialise du mobilier de bureau produit à partir de bois de forêts européennes éco-gérées et emploie 19 salariés. Parmi eux, la jeune entreprise recense neuf femmes dans ses effectifs et certaines opèrent dans les ateliers de production. Dans le contexte de porter des charges lourdes et de manipuler des outils complexes, le sujet du congés menstruel en cas de règles douloureuses était devenu inévitable à l'époque, bien que tabou dans le monde de l'entreprise.

« Après un an d'application, le bilan est très positif. Aujourd'hui, il y a zéro tabou en interne sur le sujet et aucune retenue de la part de nos collaboratrices pour poser ce congé menstruel. Leurs retours sont extrêmement positifs et elles se sentent écoutées. Nous allons tout de même nous réunir pour voir si des axes d'amélioration sont possibles », expose le dirigeant.

Une productivité en forte hausse

En chiffres, ce bilan peut néanmoins apparaître surprenant. Sur un potentiel théorique de 108 jours concernés par ce congé menstruel, à raison d'un jour par mois pour chaque salariée, seulement 11 jours ont été posés par les collaboratrices de Louis.

« Nous avons trois familles d'utilisatrices. Une de nos salariées l'a utilisé en moyenne un mois sur deux pour son premier jour de menstruation. Une autre partie, et la majorité ont eu recours à ce congé menstruel une voire deux fois. La dernière partie ne l'a pas utilisé du tout », énumère Thomas Devineaux.

Pour poser ce jour d'absence, l'entreprise rappelle qu'il n'est demandé aucun justificatif et que ce congé menstruel peut être posé le jour même. Mais n'est-ce-pas périlleux sur le plan organisationnel dans une période où la PME connait une forte croissance de ses ventes pour son mobilier de bureau éco-responsable ?

« Sur les douze derniers mois, notre productivité a augmenté de +30% et notre chiffre d'affaires de +40% (3 millions d'euros en 2022, ndlr) , sur la base d'une marge salariale constante. Cependant, il est difficile de savoir si c'est directement lié à l'instauration du congé menstruel. En tout cas, cette initiative n'a pas dégradé notre productivité », fait savoir le patron toulousain.

Devant les députés dans quelques jours

Avec une attractivité plus importante et de meilleures performances économiques, Louis bénéficie aussi d'une marque employeur plus forte qu'avant l'instauration du congé menstruel. La réception de candidatures, spontanées ou dans le cadre de la publication d'annonces d'emploi, est beaucoup plus nombreuse qu'avant le 8 mars 2022.

Ce modèle de management et ses conséquences intéressent de près le monde politique. La direction de l'entreprise a été approchée par les collaborateurs de deux députés socialistes pour faire l'objet d'une audition à l'Assemblée nationale le 21 mars prochain, dans l'hypothèse d'un prochain texte de loi pour généraliser le congé menstruel en entreprise. « Cette démarche est hyper gratifiante pour nous », se réjouit par avance Thomas Devineaux. Il y a quelques semaines, ce sont les parlementaires espagnols qui ont adopté une loi instaurant le congé menstruel dans tout le pays malgré la réticence de certains acteurs économiques.