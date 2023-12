5G industrielle : la pépite Alsatis obtient du cash de la Banque des Territoires et se rêve en ETI

C'est un soutien de poids pour la société toulousaine Alsatis. Spécialisée dans les télécoms, l'entreprise installée dans la Ville rose vient de recevoir un soutien financier important de la Banque des Territoires. Selon nos informations, le bras armé de la Caisse des dépôts soutient cette pépite française des réseaux fermés en 5G au travers d'obligations convertibles, à hauteur de trois millions d'euros.

« Cette somme est nécessaire pour assurer notre développement. Cet apport va nous permettre d'investir dans les ressources humaines et technologiques », commente Antoine Roussel, le directeur général d'Alsatis, à la tête d'une centaine de collaborateurs.

Cet apport capitalistique est surtout une nouvelle étape dans la profonde réorganisation dont fait l'objet le groupe Alsatis ces douze derniers mois et ses trois filiales. Alsatis Télécoms, dédiée à la fourniture d'accès internet grand public par radio pour 4.000 clients, a été cédée en début d'année 2023 à Nordnet, une filiale d'Orange. Quant à la filiale Alsatis Entreprises, qui propose une offre similaire mais pour une clientèle professionnelle, celle-ci va migrer vers la société ariégeoise Ineonet, entreprise rachetée tout récemment par Alsatis.

2024, le décollage commercial ?

Ainsi, l'apport de la Banque des Territoires a été réservé exclusivement à la dernière filiale, Alsatis Réseaux, la branche avec le plus gros potentiel de développement. C'est celle-ci qui porte les projets de réseaux 5G privés pour les entreprises et structures sensibles, comme les projets de territoires connectés. Ce positionnement a d'ailleurs permis à l'entreprise d'être lauréate de plusieurs appels à projets du plan France Relance et France 2030.

« Notre développement va reposer sur ces deux axes : les Territoires Connectés et Durables, en s'appuyant sur les infrastructures fibres sous l'égide des départements, pour y proposer d'y apporter des services numériques supplémentaires pour assurer une meilleure qualité des services publics. Secondement, les réseaux privés de 5G pour lesquels nous allons chercher des ETI et des grands comptes avec la promesse d'un ROI rapide et une productivité bien meilleure. C'est moins lucratif que le marché des territoires connectés mais c'est beaucoup plus rapide dans le déploiement », expose Antoine Roussel, désormais le directeur général d'Alsatis Réseaux.

Courant septembre dernier, Alsatis a par exemple inauguré un réseau 5G privé pour l'industriel français Acome, un fabricant de câbles et de composants de haute technicité pour les télécoms et l'automobile. La société toulousaine y a installé sa technologie pour couvrir une surface de 46 hectares dont 12 bâtiments couverts, contre un montant total évalué à 2,8 millions d'euros.

En parallèle, le spécialiste des télécoms est sur le point d'achever l'installation d'une infrastructure similaire au sein du CHU de Toulouse, dont la livraison finale est attendue pour avril 2024. Par la suite, Alsatis Réseaux espère séduire d'autres établissements de santé avec cette offre de connectivité. Enfin, dans le cadre d'un appel à projets européen (le CEF Digital), l'entreprise a été retenue pour un projet de déploiement imaginé en partenariat avec Toulouse Métropole, nommé Hi5-High Connectivity, pour une connexion 5G sécurisée et fermée sur des écosystèmes économiques locaux stratégiques.

« Nous allons notamment muscler nos équipes commerciales. L'année 2023 a été celle des expérimentations et de l'observation afin de prouver qu'il y a des usages. L'année 2024 sera celle du décollage commerciale, se projette le dirigeant », qui compte utiliser l'arrivée de la Banque des Territoires à son capital comme un gage de crédibilité auprès de ses prospects.

Un accompagnement particulier

Alsatis devra tout de même se jouer de la concurrence de certains gros acteurs du secteur comme Circet ou Sogetrel. Le déploiement de la fibre en France s'approchant chaque jour un peu plus de la fin, ces acteurs de renom se tournent vers de nouveaux marchés et celui des territoires connectés sera l'un de leurs nouveaux dada.

Mais forte de cette réorganisation et de ce soutien financier de la Banque des Territoires, l'entreprise se rêve aussi en gros poisson à terme. Alsatis, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros en 2023 avec son périmètre du début d'année, dispose d'un business plan ambitieux.

Alsatis vise à moyen terme les 30 millions d'euros de chiffres d'affaires, puis les 50 millions. Pour y parvenir, elle vient d'être retenue par le gouvernement pour intégrer le nouveau programme ETIncelles, qui vise à transformer des PME en ETI.