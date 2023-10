Safra reçoit une nouvelle commande de 10 bus à hydrogène

Doucement, mais sûrement, le carnet de commandes de Safra se remplit. Le constructeur français de bus à hydrogène vient d'officialiser une nouvelle commande honorable. À l'occasion des Rencontres nationales des Transports Publics qui se sont tenues à Lyon ces derniers jours, le constructeur a officialisé une commande de 10 bus à hydrogène validée par Clermont Auvergne Métropole, lieu d'accueil de cette nouvelle édition des RNTP.

« Les véhicules hydrogène seront déployés, à partir de la rentrée 2024, sur deux lignes urbaines combinées, qui permettent de relier le centre de Clermont-Ferrand (Delille Montlosier) aux communes de l'Est de la métropole : Lempdes, Mur-sur-Allier et Pont-du-Château », précise Safra dans un communiqué.

Le constructeur français, basé à Albi (Tarn-et-Garonne) s'est engagé à fournir les premiers bus à la collectivité à « la mi-2024 ». Cette nouvelle commande vient compléter un carnet de commandes déjà rempli pour cette année 2024. L'agglomération de Dunkerque a passé une commande identique au milieu de l'été 2023. Quelques mois plus tôt, l'entreprise a également fait savoir avoir reçu une commande ferme de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à travers une centrale d'achat.

« Le carnet de commandes commence à bien se remplir. D'autres commandes sont dans les tuyaux », commente l'entreprise qui se félicite des premiers pas commerciaux de son nouveau modèle de bus à hydrogène. D'autant plus que ces trois premiers clients pour le nouveau modèle nommé Hycity sont des nouveaux clients et n'avaient pas commandé auparavant l'ancien modèle.

Des recrutements à venir

Ces officialisations interviennent dans un contexte particulier pour l'entreprise tarnaise. Elle vient effectivement de dévoiler publiquement, pour la première fois, son nouveau modèle de bus à hydrogène Hycity. Celui-ci doit être plus simple à fabriquer que son prédécesseur, le Businova, bénéficier des nouvelles technologies tout en étant plus fiable et prendre en compte les premiers retours des clients suite à l'exploitation du Businova.

L'aventure de Safra dans le bus à hydrogène a débuté au début des années 2010 avec le Businova. Si la commercialisation de ce modèle a été stoppée de manière volontaire en janvier 2022, aujourd'hui plus d'une vingtaine de véhicules de ce type circulent en France, dont sur la plateforme aéroportuaire Toulouse-Blagnac.

Avec autant de bus Hycity déjà commandés, le constructeur de bus à hydrogène compte désormais gonfler ses effectifs, aujourd'hui de 210 personnes, tout en sachant qu'une partie d'elle est affectée à des marchés de rénovation de transports publics (tramway, trains et métros). Par ailleurs, l'entreprise est toujours en recherche d'apports capitalistiques nouveaux pour gonfler ses équipes commerciales et doper ses moyens de production.

