Axonaut, portée par la facture électronique, lève 10 millions d'euros

En réponse à une directive européenne, l'obligation d'émettre des factures au format électronique va entrer en vigueur en France de manière progressive. Au 1er janvier 2024 pour les grands groupes, 2025 pour les ETI et 2026 pour les PME-TPE. Cette loi "Factur-X" est ainsi une manière de favoriser la transition écologique en limitant l'usage du papier, mais aussi limiter la fraude à la TVA.

Une opportunité que compte saisir la startup toulousaine Axonaut, spécialisée dans la gestion digitalisée des TPE et PME. "Avec notre logiciel de gestion, Axonaut permet de faire gagner du temps aux chefs d'entreprises. Pour faire des factures, faire des devis, relancer les impayés en un simple clic, etc. Aujourd'hui, pour réaliser ces tâches, les petites entreprises n'ont rien ou utilisent Excel mais la future législation sur la facture électronique ne le permettra plus", commente Nicolas Ricard, le PDG et cofondateur d'Axonaut.

La jeune entreprise fondée en 2017 vise plus particulièrement les TPE de un à neuf salariés, dans le service et l'artisanat, qui ont généralement peu de temps pour l'administratif. L'idée est dès lors de leur apporter les mêmes services que ceux d'un grand groupe, équipé d'un logiciel ERP complexe et pas dimensionné pour ces structures plus modestes.

Aller conquérir 500.000 usagers

En cinq années d'existence, la jeune pousse est parvenue à séduire 40.000 utilisateurs actifs. Cette performance lui permet de dégager un chiffre d'affaires mensuel récurrent de près de 300.000 euros. "En 2017, nous avions fait 200.000 euros de chiffre d'affaires sur toute l'année", se remémore le dirigeant. Depuis, Axonaut connait une croissance de son activité de 10% en moyenne, par mois. Elle vise désormais les 500.000 usagers actifs à horizon 2026, avec l'espoir de profiter de la future réglementation.

"Contrairement à d'autres startups, nous ne sommes pas obligés de lever des fonds pour survivre. Nous sommes actuellement rentables. Mais nous venons de réaliser un tour de table pour aller capter ce marché qui nous tend les bras en nous concentrant sur la France", fait savoir Nicolas Ricard.

Axonaut vient ainsi d'officialiser une levée de fonds de 10 millions d'euros en série A, auprès du groupement de business angels The Moon Venture et Matmut, ainsi que la BPI. Cette dernière avait déjà participé à la première levée de fonds de l'entreprise, en 2019, d'un montant de 600.000 euros. "C'était pareil la première fois, nous avions levé car nous devions faire face à une forte croissance, mais ce n'était pas une obligation absolue", souligne l'entrepreneur.

Bientôt des mini crédits proposés ?

L'entreprise toulousaine, qui permet aussi d'organiser du paiement en ligne, a récemment été fléchée par l'État pour son savoir-faire. Depuis 2022, la solution d'Axonaut est mise en avant dans leur programme France Num pour la gestion d'entreprise. Lors de la crise sanitaire, les petites entreprises ont pu dépenser leur chèque numérique sur un abonnement Axonaut, considéré comme une aide à la numérisation des sociétés.

Désormais pleinement identifié comme un acteur sérieux sur le marché notamment via cette labelisation, Axonaut veut aller plus loin. "On aimerait ajouter dans le logiciel des services complémentaires à terme, comme le mini crédit, qui nous séduit séduit beaucoup. Nous discutons avec des partenaires sur ces questions pour proposer à nos partenaires des prêts très rapides à obtenir de 10.000 voire 20.000 euros. C'est une direction dans laquelle nous souhaitons aller très vite", conclut Nicolas Ricard.