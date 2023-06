Salon du Bourget : Limatech signe avec OEMServices son premier contrat de distribution pour ses batteries au lithium

Limatech se souviendra longtemps de son salon du Bourget édition 2023 ! La startup, qui se partage entre Toulouse et Grenoble, a profité de cet événement majeur pour officialiser le premier contrat de distribution pour ses batteries au lithium destinées à l'aviation commerciale. « Limatech a signé un protocole d'accord avec OEMServices, grâce auquel Limatech pourra commercialiser sa toute nouvelle batterie ORION 24V15Ah », ont annoncé les deux nouveaux partenaires dans un communiqué commun.

« C'est notre premier client officiel. Nous en avons d'autres, qui sont confidentiels. Nous n'avons jamais été aussi proches de lancer la distribution de notre batterie », se réjouit Florence Robin, la présidente et cofondatrice de la société toulousaine.

C'est une belle prise pour la jeune pousse qui a vu le jour en 2016. OEMServices, qui est un acteur MRO, est surtout une joint-venture de Thales, Safran, Liebherr Aerospace et Diehl Aerospace. Ce grand groupe a été créé pour permettre aux compagnies aériennes de bénéficier de services intégrés qui regroupent les capacités, les ressources et l'expertise de plusieurs équipementiers.

« C'est un contrat '++' que nous avons avec eux puisqu'il portera à la fois sur la distribution et la co-commercialisation de nos produits. Nous allons bénéficier de leur réseau de logistique mondial et aussi de leurs moyens sur le SAV. C'est un partenariat très structurant pour la suite de Limatech », commente Maxime Di Meglio, directeur général et cofondateur de Limatech.

OEMServices jouit effectivement d'implantations logistiques sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ailleurs en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie et au Moyen Orient. « OEMServices agira en tant que fournisseur logistique mondial pour le stockage et l'expédition des batteries Limatech depuis Atlanta, Paris, Dubaï, Singapour et Shanghai et hotline AOG 24/7/365 pour répondre à ses clients concernant la distribution des batteries sur demande AOG, critique et de routine », précise le duo dans le communiqué.

Plusieurs avions potentiellement équipés

Pour mémoire, Limatech développe depuis 2016 des batteries au lithium pour des applications aéronautiques. Elles se veulent plus puissantes et plus propres que les batteries au plomb et au lithium cadmium, majoritairement présentes dans l'industrie aéronautique actuellement. Selon la startup toulousaine et grenobloise, ses batteries sont « trois fois plus légères, 2,5 fois plus efficaces et durent 2,5 fois plus longtemps que ces anciennes technologies ». « Nous avons fait des tests au sol en janvier, car nos batteries sont avant tout utilisées au démarrage, et nous avons eu des résultats exceptionnels. Nous sommes parvenus à faire 13 démarrages successifs sans recharge », confiait même Florence Robin dans les colonnes de La Tribune en avril dernier.

« Au global, le coût de maintenance de cet élément essentiel est divisé par quatre avec notre technologie. Nous provoquons une rupture complète sur ce segment de marché », estime Maxime Di Meglio.

Surtout, les batteries de ce nouvel entrant français sur le marché affichent une puissance de 24 volts. Une capacité adaptée pour l'aviation commerciale, certaines applications dans la défense et des engins type Falcon de Dassault Aviation. D'ailleurs, OEMServices, dans le cadre de ce partenariat, sera aussi le vendeur des solutions de Limatech « sur les avions ATR et Bombardier CRJ et plus tard sur d'autres plates-formes telles que l'Airbus A320 ou le Boeing B737 », ou encore les hélicoptères.

Après avoir abandonné provisoirement le marché du 12 volts, la startup, grâce à sa levée de fonds d'une vingtaine de millions bouclée il y a quelques mois, investit dans un projet de recherche pour une batterie de 50 volts. Avec ces investissements, Limatech aimerait à terme adresser d'autres marchés que l'aéronautique.

Un calendrier serré

Pour le moment, les premières batteries de Limatech seront destinées au transport aérien et OEMServices comptent les proposer à ses compagnies aériennes clientes dès le mois de janvier 2024. Un véritable challenge donc pour la petite entreprise d'une trentaine de collaborateurs qui n'a obtenu que récemment l'agrément de conception aéronautique délivré par l'EASA et qui va mener des tests en vol pour sa batterie au cours de cet été.

Pour livrer dans les temps ses premiers clients, la jeune entreprise va s'appuyer sur sa ligne de production pilote, aujourd'hui installée à Grenoble après avoir été un temps installée à Toulouse, afin de faire des petites séries. Mais l'entreprise vient d'être lauréate de l'appel à projets France 2030 « Première Usine », pour la soutenir dans son financement de 10 millions d'euros sur trois ans à Grenoble pour disposer de trois lignes de production.

D'ici 2030, Limatech vise les 180 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3.500 batteries produites par an. Dans cette optique, le dernier Salon du Bourget a été une échéance cruciale pour ses équipes puisque plusieurs rendez d'ordre commercial étaient à l'agenda, et notamment avec des avionneurs pour intégrer directement les batteries de Limatech en sortie d'usine.