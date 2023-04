Limatech lance la production de ses batteries au lithium pour l'aviation commerciale

C'est une bonne nouvelle pour Limatech. La startup partagée entre Toulouse et Grenoble vient d'obtenir l'agrément de conception aéronautique délivré par l'EASA (European Union Aviation Safety Agency). « C'est une très belle avancée et un beau message envoyé au marché. Cela marque le top départ de la production et le pivot d'une société de recherche à une petite PME industrielle », commente auprès de La Tribune Florence Robin, co-fondatrice de Limatech et présidente de l'entité.

Fondée en 2016, la jeune pousse conçoit des batteries au lithium destinées au marché de l'aviation commerciale. La batterie développée par Limatech se présente comme une alternative plus efficace sur les plans technologique et environnemental que les batteries au plomb et au nickel cadmium majoritairement utilisées dans l'industrie aéronautique actuellement.

« Nos batteries sont trois fois plus légères, demandent deux fois moins de maintenance, ont une durée de vie de 10 ans et affichent une densité de puissance supérieure aux produits actuels de +150%. Nous avons fait nos tests au sol en janvier, car nos batteries sont avant tout utilisées au démarrage, et nous avons eu des résultats exceptionnels. Nous sommes parvenus à faire 13 démarrages successifs sans recharge », expose la présidente de l'entreprise.

Si aujourd'hui ses batteries sont d'une puissance de 24 volts, Limatech a pourtant commencé son histoire sur un tout autre modèle, à 12 volts. « Ce marché du 12 volts est dédié à l'aviation légère et ultra-légère. Mais c'est un marché très petit et fragmenté, contrairement à celui du 24 volts où nous sommes sur des volumes d'affaires bien plus importants. Nous avons donc décidé de faire le pivot », justifie Florence Robin qui craignait à l'époque de ne pas avoir assez de ressources pour adresser les deux marchés simultanément.

D'autres marchés que l'aéronautique ?

Ce pivot a aussi été motivé par le fait que Limatech a fait l'objet d'une sollicitation commerciale de la part d'Airbus Hélicopters... pour une batterie au lithium de 24 volts. « Aujourd'hui, nous avons quatre contrats commerciaux à l'étude. Des fabricants, des acteurs de la maintenance pour du remplacement de batterie et des vendeurs... principalement Français », se réjouit la patronne. Cette dernière compte également sur sa première participation au Bourget en tant que société exposante pour ficeler voire achever des transactions commerciales.

Si Limatech s'est fixée comme objectif de produire quelques batteries d'ici fin 2023 en petites series pour ses premiers clients, la startup s'est surtout fixée comme ambition d'engranger pour 1,2 million d'euros de commandes cette année. À horizon 2030, l'entreprise vise les 180 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3.500 batteries produites par an.

« Nous avons mené une étude de marché et nous avons analysé que notre technologie pourrait aussi profiter à d'autres secteurs comme l'automobile ou le maritime. Limatech conservera sa casquette d'excellence dans l'aéronautique, mais pourquoi pas proposer notre savoir-faire, dans une forme qui reste à déterminer, à ces industries », projette Florence Robin.

Après avoir installé sa ligne de production pilote à Toulouse, la direction de la startup a préféré la rapatrier à Grenoble en raison des confinements successifs de l'époque. Lauréate de l'appel à projets France 2030 sur la technologie des batteries et lauréate de l'appel à projet France 2030 Première Usine, Limatech va ainsi investir un total de 10 millions d'euros sur son site de production grenoblois de 900 m2, sur trois ans avec à terme trois lignes de production.

Un nouveau modèle de batterie dans les cartons

Malgré ce choix d'organisation, la Ville rose conserve le siège social de l'entreprise et son département certification. « Nous allons faire monter à nouveau en puissance ce bureau à Toulouse tout particulièrement avec des forces commerciales », fait savoir Florence Robin. La startup compte aussi ouvrir « une cellule financière » à Paris dans les prochains mois. En matière d'organisation, la jeune pousse réfléchit aussi, avec des partenaires à faire sortir une usine de lithium-fer-phosphate (plus communément appelé LFP) en France, ou en Europe, qu'elle va chercher aujourd'hui en Asie.

En attendant l'émergence de ce projet ambitieux mais essentiel pour des questions de souveraineté, Limatech, grâce à sa levée de fonds d'une vingtaine de millions d'euros opérée fin décembre 2022, va continuer à investir dans la technologie. « Nous avons un projet de recherche pour développer une batterie 50 volts », fait savoir la CEO, qui compte quatre millions d'euros sur la R&D ces prochaines années. Le tour de table va aussi permettre à l'entreprise de renforcer ses effectifs pour faciliter son passage vers l'industrie. Si Limatech emploie 25 personnes actuellement, la startup compte dépasser la trentaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année.

