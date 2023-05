New Space : EnduroSat lève 9 millions d'euros pour assurer sa montée en puissance

La startup bulgare EnduroSat, fondée en 2018, a annoncé en début de soirée, mercredi 10 mai, la réalisation d'une levée de fonds en série A pour un montant de 10 millions de dollars, soit un peu plus de neuf millions d'euros. L'entreprise qui a ouvert un bureau à Toulouse il y a un an (en plus de ses implantations à Naples ou Berlin notamment) a su convaincre un nouvel investisseur, CEECAT Capital, pour boucler ce tour de table auquel à souscrit son actionnaire historique, l'Allemand Freigeist Capital.

Après avoir débarqué sur le marché du New Space comme fournisseur d'équipements pour petits satellites, EnduroSat a ajouté une corde à son arc en devenant fournisseur d'accès à l'espace avec des plateformes clés en main. Le Bulgare commercialise depuis 2022 ses plateformes complètes et fournit à ses clients une interface pour exploiter la charge utile fournie par leurs soins, avec comme premier marché l'observation de la Terre. Ainsi, EnduroSat propose tous les trois mois des fenêtres de lancement avec la possibilité d'accueillir plusieurs charges utiles de plusieurs clients sur un même satellite.

« Cet investissement va nous permettre de mieux répondre à nos clients qui nous demandent des délais de plus en plus courts, des performances de plus en plus poussées et des niveaux de qualité de plus en plus élevés. Il va nous permettre non seulement de mieux couvrir notre besoin en fonds de roulement, mais aussi d'accélérer notre transformation interne », commente Emmanuel Sauzay, directeur de la croissance chez EnduroSat, interrogé par La Tribune.

Selon des chiffres communiqués par l'entreprise, elle compte plus de 210 clients et a déjà livré plus de 2.500 modules de satellites en cinq années d'existence. Quant à son activité d'accès à l'espace, EnduroSat a déjà vendu tous ses créneaux de lancement pour 2023 et s'affaire déjà à la commercialisation de ceux de 2024.

« L'investissement nous permettra d'étendre nos opérations et d'aborder un marché des satellites plus large, y compris la constellation en tant que service, ainsi que d'améliorer encore notre technologie satellitaire », précise l'entreprise dans un communiqué.

Afin d'entretenir cette dynamique, aussi bien sur le développement de produits que sur le plan commercial, le tour de table doit permettre à EnduroSat de recruter des nouveaux talents. Si la startup emploie aujourd'hui 130 personnes au total, seulement deux personnes composent les équipes à Toulouse. Mais six à douze profils devraient venir gonfler les rangs de la jeune pousse dans la Ville rose d'ici la fin d'année 2023.

« Cet investissement valide aussi notre stratégie d'expansion européenne. Pour EnduroSat France en particulier, cela confirme le bien-fondé de notre implantation dans l'écosystème spatial Toulousain, un des plus riches qui soit au niveau mondial », conclut Emmanuel Sauzay, auprès de La Tribune.

