En Belgique, les navettes d'EasyMile sont désormais totalement autonomes

« Il s'agit d'un cas unique en Belgique et dans le monde », selon la PME toulousaine EasyMile et son client LRM. Les deux navettes autonomes de la société innovante déployées depuis novembre dernier sur le site touristique belge de Terhills, qui met en valeur les anciens bassins miniers du pays, sont désormais totalement autonomes.

« Dès aujourd'hui, les navettes autonomes utilisées par les visiteurs et les hôtes de Terhills, en Belgique, pour se déplacer sur le vaste site, fonctionnent au niveau 4 de la conduite autonome. Cela signifie qu'elles manœuvrent de manière totalement indépendante et efficace, sans aucun accompagnateur humain à bord, mais sous une supervision à distance », a récemment fait savoir le duo dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les deux véhicules - capables de transporter simultanément jusqu'à 12 personnes, ainsi que des personnes à mobilité réduite - circulaient avec un opérateur à bord afin d'assurer la bonne intégration de la technologie dans un paysage où jusqu'à deux millions de visiteurs s'y côtoient chaque année.

« En supprimant l'opérateur à bord des véhicules et en la remplaçant par une supervision à distance de plusieurs véhicules, on obtient une efficacité en termes de coûts et de temps. Nous démontrons que les navettes autonomes sont non seulement capables de manœuvrer et de naviguer seules dans des scénarios complexes, mais qu'elles sont aussi commercialement viables », commente Benoît Perrin, le directeur général d'EasyMile.